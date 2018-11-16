CHP'li meclis üyesi, partisinden istifa edip AK Parti'ye geçti

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak Belediyesi\'nin CHP\'li meclis üyesi Doğan Bayram, partisinden istifa ederek, AK Parti\'ye katıldı.

Konak Belediyesi\'nin CHP\'li meclis üyesi Doğan Bayram, yerel seçime kısa süre kala, partisinden istifa edip AK Parti\'ye geçti. Bayram\'a yeni rozetini AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, taktı. Başdaş, CHP Konak Belediye Meclisi üyesi Doğan Bayram\'ın partisinden istifa ederek, AK Parti\'ye katıldığını belirtti. Başdaş, \"Biz de kendisine partimizin rozetini hediye ettik. Hayırlı olsun. Her gün büyüyen AK Parti ailemize hoş geldi\" dedi.



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