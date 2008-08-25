CHP'li meclis üyesi öldürüldü

Bolu İl Genel Meclisi'nin CHP'li üyelerinden, 56 yaşındaki Fahrettin Tanyar, bu sabaha karşı evine giren kimliği belirsiz kişiler tarafından yatağında uyurken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, 2 ya da 3 kişi oldukları belirtilen katilleri yakalamak için çalışma başlattı.





Eşi Serap Tanyar'ın banyoda olduğu sırada, 4'üncü kattaki dairenin kapısını açarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler, yatak odasına yönelerek, yatağında uyuyan Tanyar'ı kalbinden bıçakladı. Saldırganlar, aynı zamanda gıda ürünleri satan işyeri bulunan Tanyar'ın dolaptaki 2 av tüfeğini de alarak kaçtı.



Yatak odasından gelen sesler üzerine banyodan çıkan Serap Tanyar ile uykularından uyanan çocukları Tanay ile Tulu Tanyar, babalarının yatakta kanlar içindeki cesedini gördü. Anne ve çocukların çığlıkları üzerine uyanan komşuları da eve gelerek polise ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tanyar'ın yaşamanı kaybettiği tespit edildi. Polis evde inceleme yaparken kapıda herhangi bir zorlama olmadığını saptarken belirtilen katilleri yakalamak için çalışma başlattı.



Serap Tanyar, polise verdiği ifadesinde cinayet sırasında banyoda olduğunu söylerken, “Kızımın çığlığı üzerine banyodan çıktım. Yatak odasına gittiğimde eşimin kanlar içindeki cesedini gördüm. Banyodan çıkarken, evin kapısından çıkan 2-3 kişiyi gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum” dedi.



Fahrettin Tanyar'ın komşusu Recep Duruhan ise, “Gürültü üzerine uyandım. Eve gittiğimde Fahrettin Tanyar'ı yatakta kanlar içinde gördüm. Ondan sonra diğer komşular geldi. Sonra polise haber verdik. Çok üzgünüz. Herkes tarafından çok sevilen birisiydi” dedi.



Tanyar'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanyar’ın cesedinin incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verildi.



Aynı zamanda Köroğlu Avcılar Kulübü'nün de başkanlığını yürüten Tanyar, 1.5 ay önce vücuda yapışan keneyi çıkarmak için bulduğu kolay ve pratik çözümle gündeme gelmişti



