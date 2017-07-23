CHP’li Mahmut Tanal’dan OHAL Komisyonu çıkışı: Bu tuzaktır, gözdağıdır!

CHP’li Mahmut Tanal’dan OHAL Komisyonu çıkışı: Ön başvuruda avukat kadın ise, kızlık soyadı isteniyor; bu tuzaktır, gözdağıdır

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, FETÖ soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilmelere karşı yapılan itirazları görüşmek üzere kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’na vekil avukatlardan istenen belgelerin "avukatlık mesleğine bir saldırı, tuzak ve gözdağı niteliği taşıdığını" savundu.

Sosyal medya hesabı twiter’den yazan Tanal, OHAL ön başvurusunda kadın avukatlardan kızlık soyadı istenildiğine dikkat çekti ve “OHAL için başvuran avukat, vekil olduğunu HMK ( Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 76/1 maddeye göre de, vekâletname ispatlar. Bunun dışında istenilen kişisel bilgiler keyfiliktir” dedi.

Tanal, Twiiter’dan avukatlar için hazırlanan başvuru formu belgesin paylaştı: