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Politika

CHP’li Mahmut Tanal’dan OHAL Komisyonu çıkışı: Bu tuzaktır, gözdağıdır!

"Ön başvuruda avukat kadın ise, kızlık soyadı isteniyor; istenilen kişisel bilgiler keyfiliktir"

23 Temmuz 2017 02:35

CHP’li Mahmut Tanal’dan OHAL Komisyonu çıkışı:  Ön başvuruda avukat kadın ise,  kızlık soyadı isteniyor; bu tuzaktır, gözdağıdır

 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,  FETÖ soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilmelere karşı yapılan itirazları görüşmek üzere kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’na vekil avukatlardan istenen belgelerin "avukatlık mesleğine bir saldırı, tuzak ve gözdağı niteliği taşıdığını" savundu.

Sosyal medya hesabı twiter’den yazan Tanal, OHAL ön başvurusunda  kadın avukatlardan kızlık  soyadı istenildiğine dikkat çekti ve “OHAL için başvuran avukat, vekil olduğunu  HMK ( Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 76/1 maddeye göre de, vekâletname ispatlar. Bunun dışında istenilen kişisel bilgiler keyfiliktir” dedi.

Tanal,  Twiiter’dan avukatlar için hazırlanan başvuru formu belgesin paylaştı: 

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