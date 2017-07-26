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Politika

CHP'li Mahmut Tanal: Üç bakanlık Menzil tarikatının elinde; yeni FETÖ'ler çıkacak

"Emniyet mensupları tayin terfi alabilmek için Menzil’den referans alıyor"

26 Temmuz 2017 12:03

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı’nın Menzil tarikatının elinde olduğunu iddia ederek “Emniyet mensupları tayin terfi alabilmek için Menzil’den referans alıyor” dedi.

KRT’de Çağlar Cilara’nın konuğu olan Tanal, Menzil tarikatının devletteki yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet iddianamesini yazan savcının ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığını ve buna rağmen serbest bırakılıp görevine devam ettiğini söyleyen Tanal, Cumhuriyet yazarlarının üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme gibi daha hafif bir iddiadan dolayı tutuklu bulunduklarına dikkat çekti. Tanal, “Daha az ceza gerektiren kişileri tutuklayacaksınız, daha ağır cezalar gerektirenleri serbest bırakacaksınız” dedi.

"Yeni FETÖ’ler çıkacak"

Tanal, Kuran kurslarına kamu arazilerinin ücretsiz verilmesi kararıyla ilgili, “Geçmişte FETÖ’ye nasıl okullar arsalar tahsis ettiyse, güçlendiyse, kuvvetlendiyse, darbe girişimine kadar geldilerse aynı şekilde yeni FETÖ’ler çıkacak” diye konuştu. Ayrıca bazı bakanlıkların Menzil tarikatının elinde olduğunu kaydeden Tanal, şöyle devam etti:

“Şu anda İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıkları Menzil tarikatının elinde. Emniyet mensupları tayin terfi alabilmek için Menzil’den referans alıyor. Devlet böyle cemaat kültürüyle idare edilemez. Sizin referansınız liyakat olacak. Liyakatın olmadığı ülkede kayırmacılık vardır, eşitlik olmaz, hukuk devleti olmaz, insan hakları olmaz.”

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