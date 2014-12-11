CHP'li Mahmut Tanal '17 Aralık'ın rövanşı için 400 kişi gözaltına alınacak' iddiasını Arınç'a sordu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin "17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının intikamını almak için, ülke çapında 150'si gazeteci 400 kişinin gözaltına alınacağı" yolundaki iddiasını Meclis'te Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sürerken CHP'li Tanal, söz isteyerek @fuatavnifuat'ın gündeme getirdiği, iddialara ilişkin olarak Arınç'ın açıklama yapmasını istedi.

Sosyal medyada bir olayın dolaştığını belirten Tanal, “Yarın için Zaman gazetesinde, Bugün gazetesinde, Samanyolu, Taraf gazetesi, Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin bazı yazarları hakkında bir operasyon yapılacağı ve bunların gözaltına alınacağı şeklinde bir sosyal medyada haber dolaşıyor. Acaba burada olan Sayın Başbakan Yardımcımız bu konuyla ilgili bir açıklama yaparlar mı?” diye konuştu.

Bu arada AKP Karabük Milletvekili Osman Kahveci, “Konuyla ne ilgisi var bunun” diye çıkıştı.

Tanal ise, “Hiç olmazsa sosyal medyanın rahatlaması açısından, 76 milyon insanımızın korkusuzca yaşaması için eğer varsa bilgileri, mümkünse açıklama yaparlarsa rahat olur. Biz de rahat bir nefes alırız” dedi.