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Politika

Levent Gök’ten Samatya'daki Ermeni saldırıları başvurusu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Samatya'da Ermeni asıllı vatandaşların saldırıya uğraması ile ilgili olarak Meclis İnsan hakları İnceleme Komisyonu'na başvurdu.

12 Şubat 2013 22:24

T24/ ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök,  Samatya’da Ermeni yurttaşlara yönelik saldırı ve cinayetlerin  araştırılması için üyesi olduğu  Meclis İnsan Haklarını İnceleme  Komisyonu’na başvurdu. Gök, başvurusunda, saldırıların etnik ve dinsel temelli olabileceğine dikkat çekti.  Gök’ün komisyona verdiği yazılı başvuru şöyle:

-İstanbul Samatya’da Ermeni kökenli kadın yurttaşımız 85 yaşındaki Martisa Küçük tek başına yaşadığı evde vahşice işlenen bir cinayete kurban gitti.

Saldırıya uğrayan Ermeni kökenli bir başka kadın yurttaşımız ise gözünü kaybetmiştir.

Bir başka yaşlı Ermeni yurttaşımız kiliseye giderken uğradığı saldırıdan zor kurtulmuştur. Kırılan gözlüğünün cam parçaları gözünü yaralamış olup kör olma riskiyle karşı karşıyadır.

Şişli ve Samatya’da meydana gelen bu saldırılarda Ermeni kökenli 5 kadın yurttaşımızdan ikisi yaşamını yitirmiş olup, üçü yaralanmıştır.

Bu saldırılar, barış ve esenlik içinde birlikte yaşama geleneğini tehdit ederek korku ve tedirginliklere neden olmaktadır.  Hırsızlık ya da benzeri tahminlere dayandırılması da toplumda bir güven bunalımı yaşanmasını önleyememektedir.

En tehlikelisi ise, saldırıların etnik ve dinsel temelli olabileceği yönündeki söylentilerin giderek zemin bulması ihtimalidir.

Bu olumsuzlukların giderilmesi, alınması gereken önlemlerin araştırılması, saldırıların kaynağına inilebilmesi için bir komisyon kurulmasını talep ederim. 

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