CHP'li Köse'den o fotoğrafa AK Parti eleştirisine yanıt

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'ye gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun karavanda kızıyla üzerinde atletle yemek yerken çekilmiş fotoğrafına AK Parti kanadından gelen eleştiriler için, \"Anadolu insanı o, neye takılıyorsunuz\" dedi.

CHP\'nin 26- 29 Ağustos arasında Çanakkale\'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Kocadere Köyü yakınındaki kamp alanında düzenleyeceği Adalet Kurultayına sayılı günler kaldı. Kurultaya katılmak için üzere kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, İl Başkanlığı binasında, CHP İl Başkanı Nejat Önder, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Bingöl ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Konuşma yapan ve Adalet Kurultayı\'nı değerlendiren Köse, ülkenin 15 Temmuz gibi bir girişimle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ülkenin 20 Temmuz\'da olağanüstü hal ilan edilerek ikinci bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını öne süren Köse, şöyle dedi:B

\"Ülke bu darbe girişimi bahane edilerek bugün kanun hükmünde kararnameler ile yönetilmekte. Evet 15 Temmuz bir darbe girişimiydi, buna hepimiz karşı durduk. Ama 20 Temmuz ikinci bir darbe girişimidir. 20 Temmuz, mevcut iktidarın yapmış olduğu bir darbe girişimidir. 15 Temmuz\'a biz hepimiz karşı durduk. Askeriyle, vekiliyle, halkıyla karşı durduk. İğrenç bir darbe girişimiydi çünkü. Bu ülkeye, bağımsızlığımıza yapılmış olan bir darbe girişimiydi. Hiç kimse kusura bakmayacak, 20 Temmuz bu ülkeye yapılmış olan ikinci bir darbe girişimidir. Yazıktır bu ülkeye.\"

AK Parti kanadından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun karavanda kızıyla üzerinde atletle yemek yerken çekilmiş fotoğrafına gelen eleştirileri de değerlendiren Köse, şöyle devam etti:

\"Dün Genel Başkanımızın atletle çekilmiş resmine taktılar. Efendim, atletle resim varmış. Anadolu insanı o. Neye takılıyorsunuz. Genel Başkanımız dün dedi ya; \'Biz adalet diyoruz, onlar atlet diyor\'. Biz adalet arıyoruz. Atletle işimiz yok. Diyebiliyorlar mı?, bu ülkede adalet var, neden arıyorsunuz diyen hiç kimseyi gördünüz mü? Çünkü meşru zeminlerde bulamadığımız adaleti, artık sokaklarda aramak zorunda kaldık. Çünkü meşru zeminlerde adalet arama kısmı bu ülkede bitmiştir. Parlamento lav edilmişse, parlamentodaki milletvekillerinin söz hakkı kısıtlanmışsa, dolayısıyla halkın söz hakkı kısıtlanmışsa, o zaman adaleti arayacak başka bir merci kalmamıştır bu ülkede\" diye konuştu. Çanakkale\'de 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Adalet Kurultayı\'nın Çanakkale\'de, Çanakkale Ruhu\'yla yapacaklarını kaydeden Köse, \"Özgürlüğünü kenti, Çanakkale\'nin ruhuyla, o nedenle Çanakkale seçildi. O nedenle Çanakkale\'nin ruhunun yeniden yeşersin, bu ülke bağımsızlığının yeniden kavuşsun diye o yüzden Çanakkale seçildi.\"

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