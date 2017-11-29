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Politika

CHP'li Köksal, Meclis'te şehit yakınları ile açıklama yaptı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Bugün ilkokul, ortaokul, ortaöğretim mezunu olarak hizmetli olarak atanan şehit yakınlarımız statülerinin memura döndürülmesini istiyorlar" dedi

29 Kasım 2017 16:28

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, \"Bugün ilkokul, ortaokul, ortaöğretim mezunu olarak hizmetli olarak atanan şehit yakınlarımız statülerinin memura döndürülmesini istiyorlar\" dedi.

CHP\'li Burcu Köksal, beraberinde bir grup şehit ve gazi yakınları ile birlikte Meclis\'te açıklamalarda bulundu. Şehit ve gazi yakınlarının kendileri için baştacı olduğunu söyleyen Köksal, 502 yazılı Torba Yasada ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim mezunu gazilerin hizmetli olarak alınmasının yerine memur statüsünden atanmasının kabul edildiğini hatırlattı. Köksal, \"Biz bu torba yasa da aynı hakkın şehit yakınlarımız içinde yani memur statüsünde atanmasını istedik. Bu konuda şehit yakınları son derece haklıydı. Şehit yakınları bize şehitlerimizin emaneti. Onları en iyi şekilde yaşatmak, hak ettiği gibi bir hayat sunmak hepimizin boynunun borcudur. Fakat bu önerimiz reddedildi. Şimdi onlarda bu haklı taleplerini Türkiye\'ye duyurmak için TBMM\'ne geldiler. Bugün ilkokul, ortaokul, ortaöğretim mezunu olarak hizmetli olarak atanan şehit yakınlarımız statülerinin memura döndürülmesini istiyorlar\" dedi. Köksal, şehit yakınlarının bu sesine kulak verilmesini istedi.


(FOTOĞRAF) 
 

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