CHP'li Koç'tan Erdoğan'a: İmralı'dan Kandil'e kaç mektup gitti?..

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, terörist başı Abdullah Öcalan ile terör örgüt PKK yöneticileri arasındaki "İmralı-Kandil arasındaki yazışmaların" CHP'nin elinde olduğunu açıklamasının ardından bu kez de Başbakan Erdoğan'a sorular yöneltti. CHP'li Koç, Erdoğan'a "Oslo tezgahları öncesinde ve sırasında devlet yetkilileri İmralı'dan Kandil'e kaç mektup götürmüşlerdir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, terörist başı Abdullah Öcalan ile terör örgütü PKK yöneticileri arasındaki "İmralı-Kandil yazışmalarının" CHP'nin elinde olduğunu açıklamasının ardından bu kez de Başbakan Erdoğan'a sorular yöneltti. CHP'li Koç, Erdoğan'a "Oslo tezgahları öncesinde ve sırasında devlet yetkilileri İmralı'dan Kandil'e kaç mektup götürmüşlerdir?" diye sordu.

CHP'li Koç, MYK toplantısı sürerken basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaptığı açıklamada 12 Eylül'ün yıldönümü olduğunu hatırlattı ve CHP'nin 12 Eylül'den kalan yasal düzenlemelerin kaldırılması için girişimlerde bulunduğunu fakat iktidarın buna olumlu yanaşmadığını ileri sürdü. İktidarın Türkiye'nin büyüyen sorunlarını çözmek yerine suçu muhalefet partilerine attığını kaydeden Koç, "Ülkenin kan gölüne çevrilmesinin sorumluluğu 10 yıldır iktidarda olan Sayın Başbakanındır" dedi. Konuşmasında MİT yetkilileri ile PKK terör örgütü yöneticileri arasında gerçekleştiği belirtilen Oslo görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Koç, Başbakan Erdoğan'ın PKK'yla 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde eylem yapmamaları için pazarlık yaptığını savundu.

CHP'li Koç, konuşmasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Oslo görüşmeleri hakkında şu soruları yöneltti:

"Oslo tezgahları öncesi ve sırasında görevlendirdiğin devlet yetkilileri İmralı'dan Kandil'e kaç mektup götürmüşlerdir? Bu mektuplarda neler yazıldığından, Apo'nun ve Kandil'in planlarından haberdar mısınız? Bunlara karşı ne önlem aldınız? İngiltere koordinatörlüğünde yapılan Oslo görüşmelerinde özel temsilciniz Hakan Fidan, Öcalan'ın vizyonu ile sizin vizyonunuzun ülke ve bölge bazında yüzde 90-95 oranında örtüştüğünü belirtmektedir. Mutabık kaldığınız noktalar nelerdir? Apo ile fikren hangi noktalarda kucaklaşıyorsunuz. Temsilcinin söylediği bu sözler, zaten muhabbettin kralının sizin aranızda geçtiğini gösteriyor. PKK'nın MİT'i ve devleti oyalayıp 4. Stratejik Mücadelesini hayata geçirmesine nasıl gözünüzü kapayarak ve vicdanınızı kilitleyerek müsaade ettiniz? Oslo sonrası koordinatör devlet İngiltere'nin imzaladığı bilinen protokolleri ve mutabakat metinlerini ekleriyle birlikte açıklama cesaretiniz var mı yok mu? Sizin bu protokollerde federasyon, özerklik, konfederasyon gibi çözümler konusunda herhangi bir mutabakatınız oldu mu olmadı mı?"

Başbakan Erdoğan' a, "Esip gürlemek kolay, mertsen açıkla" diye seslenen Koç, bir mutabakat olup olmadığına yönelik açıklamayı yapmaya cesareti yoksa, bu konuyu açıklama görevi yardımcılarına verebileceğini ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP'li Koç, parti yöneticilerinin bir grup aydınla toplantı yaptığını, bu çalışmalar kapsamında CHP'nin Kürt sorunu konusunda yeni bir açılımı olup olmadığını sorması üzerine, "Milletvekilleri, insanımızı ilgilendiren herhangi bir sorunla ilgili düşüncesi olan herkesle görüşebilir. Bu CHP'nin tutumunun ekseninin, yörüngesinin şuraya veya buraya kaydığı anlamına gelmez. CHP'nin ilkeleri ortadadır" dedi.

Koç, bu görüşmeler parti içinden de tepkileri geldiğinin hatırlatılması üzerine görüşmenin partinin aldığı bir kararla değil milletvekillerinin kişisel inisiyatifiyle gerçekleştiğini ifade etti.