CHP: Başbakan'ın emriyle İmralı ve Kandil'e giden mektuplar elimizde

CHP, Abdullah Öcalan’ın PKK liderlerinden Murat Karayılan’a yazdığı mektupları yarın kamuoyu gündemine getirmeye hazırlanıyor. CHP sözcüsü Haluk Koç, “İmralı-Kandil arasındaki yazışmalar Başbakan’ın emriyle teati edilen mektuplar, götürülenler, getirilenler, bunların hepsi elimizde. Başbakan’a çarşamba günü bu mektuplarla ilgili sorular soracağız” dedi.

Haluk Koç dün A Haber’in sorularını yanıtladı. Sosyalist Enternasyonal bildirisiyle ilgili bir soru üzerine Koç, “Buradan AKP’ye ekmek çıkmaz. Sayın Bekir Bozdağ’a hele hiç çıkmaz, Başbakan’a hiç çıkmaz” dedi.

Koç, bu hafta içerisinde CHP’nin çok ciddi konuları gündeme getireceğini vurgularken “Sayın Başbakan’ın PKK konusunda takındığı tavır, Habur ve Oslo süreçlerinde İmralı Kandil arasındaki yazışmalar Başbakan’ın emriyle teati edilen mektuplar, götürülenler, getirilenler. Bunların hepsi elimizde. Bütün kayıtlarıyla beraber elimizde. Sayın Başbakan oldukça zor durumda kalacak. CHP’yle PKK arasında kendi kafasına göre ilişki kurmaya çalışan Başbakan çok büyük açmaz içine girecek” açıklamasını yaptı.

Koç, “Çarşamba günü konuyu gündeme taşıyacağız. Öncelikle sorular soracağız. Orada silah bıraktırmak için değil, resmen KCK’nin anayasanın hazırlanması sürecine yönelik sorular sormak düzeyinde bir girişimimiz olacak” dedi.



‘Avukatları getirmedi’



Murat Karayılan da daha önce yaptığı açıklamalarda Öcalan’ın avukatları aracılığıyla talimat verdiği ve avukatların kuryelik yaptığı savlarını yalanlarken “Şimdi yanımızda önder Apo’nun bizzat kendi eliyle yazılmış olan 10’a yakın mektubu vardır. Fakat bu mektupların hiçbirisi de bu avukatlar tarafından bize ulaştırılmış değildir. Hepsi, bizzat devletin heyeti tarafından bize ulaştırılmış mektuplardır” demişti.