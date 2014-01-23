CHP’li Koç: Başbakan yakasında AKP rozeti taşıyan hâkim ve savcı peşinde

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa sahnesinde “yüzündeki maskesi düşmüş bir siyasetçi” görünümünde olduğunu söyledi.

Haluk Koç, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Erdoğan’ın yıllardır unuttuğu Avrupa Birliği’ni, 17 Aralık operasyonuyla yeniden hatırladığını, ortaya çıkan yolsuzlukların üzerini örtmek için attığı adımlara destek aramak amacıyla yeniden Avrupa yollarına düştüğünü iddia etti. Son seyahatinde Başbakan’ın Avrupa’da maskesinin düştüğünü ifade eden Koç, “Artık Avrupa da Başbakan’ın ne yapmak istediğini anladı. Başbakan, Avrupa sahnesinde yüzündeki maskesi düşmüş bir siyasetçi konumundadır. Avrupalı yöneticiler, hukukun üstünlüğünü kaldıran, güven vermeyen, dış politikada sorunlar çıkaran bir Başbakan’a destek olunmayacağını siyasi nezaket içinde anlattılar” dedi.

Başbakan, yakasında AKP rozeti taşıyan hâkim-savcı peşinde

Haluk Koç, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan HSYK’nın yapısında değişiklik öngören Kanun Teklifi ile Başbakan Erdoğan’ın “yakasında AKP rozeti taşıyan hâkim ve savcı peşinde olduğunu” iddia etti. Koç, “Eskiden polis ve savcı hırsızları kovalardı, geldiğimiz noktada hırsız polisi ve savcıyı kovalıyor. Yolsuzluk ve hırsızlık yapanlar Başbakan tarafından koruma altına alınıyor. Ancak bir yere varamayacaklar. Yolsuzlukların üstünün kapatılmasına yönelik hangi atım atılırsa atılsın Başbakan ve suça karışmış bakanlar bağımsız yargı önünde hesap verecekler. Artık bundan kaçış yoktur. Su bitti, kuyu kurudu. Artık hiçbir suçun üstünü örtemeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

Fezlekeler Meclis’e getirilmiyor

İstifa ettirilen ve görevden alınan dört bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı’nda tutulduğunu ve bilerek Meclis’e gönderilmediğini de kaydeden Haluk Koç “Fezlekeleri getirmiyorlar çünkü hırsızlığı örtmeye çalışıyorlar. Anlaşılıyor ki, seçim sonrasına bırakacaklar ama biz peşini bırakmayacağız” dedi.

‘200 milyon dolarlık silah sevkiyatı’ iddiası

Adana’da durdurulan ve MİT tarafından aranmasına izin verilmeyen TIR’lara da değinen Haluk Koç, “MİT’te isim değişikliğine mi gidildi? MİT’in adı TIR Müsteşarlığı mı oldu?” diye sordu. Suriye’ye 200 milyon dolar tutarında silah sevkiyatı yapıldığı iddialarının gündeme geldiğini söyleyen Koç “Bu iddialar, Türkiye için sıkıntı yaratacak. Uluslararası çevrelerde Türkiye, ciddi şekilde suçlanır hale getiriliyor” dedi.

Başbakan’ın Londra’daki hukuk bürosuyla ilişkisi var mı?

Haluk Koç, Suriye'de siyasi çözüm hedefiyle düzenlenen Cenevre-2 Konferansı öncesinde Beşşar Esad rejiminin işkenceyle öldürdüğü iddia edilen 11 bin muhalifin fotoğraflarının yayınlandığını ve konuyla ilgili hazırlanan raporun Konferansın hemen öncesinde Birleşmiş Milletler yetkililerine sunulduğunun ortaya çıktığını anlattı. Koç, raporun Londra’da Katar adına çalışan bir hukuk bürosu tarafından hazırlandığını belirterek “Bu hukuk bürosu, Türkiye’de de tanıdık bir ismi savunmasıyla dikkat çekmişti. Adı, Türkiye’deki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda adı geçen işadamı Yasin El Kadı’yı da savunduğu dünya medyasına yansıdı. Bu işadamı, Başbakan’ın ‘benim dostumdur, kendisine kefilim’ dediği bir isim. Başbakan’ın da bu hukuk bürosuyla ilişkisi olduğu anlaşılıyor. Olup olmadığı konusunda Başbakan açıklama yapsın” diye konuştu.