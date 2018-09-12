CHP'li Kaya'dan hükümetin 'karma eğitim' açıklamasına: Tepki ölçmeye çalışılıyor; çelişki değil danışıklı dövüş

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte karma eğitime ilişkin düzenleme yaptı,“Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesini kaldırdı. Gelen eleştiriler sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları değerlendiren CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Çelişki değil danışıklı dövüş o. Cumhurbaşkanı başka, bakan başka açıklama yapıyor. Aslında toplumun tepkisini ölçmeye çalışıyorlar” dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın değişikliği “demokratik toplum” gereği sözleriyle savunarak “Karma olmayan eğitim de verilebilir. Opsiyonların çoğaltılması söz konusu. İsteyen birini tercih edebilir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı yapılan, "karma eğitimin sonlandırılmasına zemin hazırlanmasına" ilişkin yorumların kesinlikle söz konusu olmadığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yönetmelik değişikliğini “demokratik toplum gereği” sözleriyle savunarak, “Karma olmayan eğitim de verilebilir. Opsiyonların çoğaltılması söz konusu. İsteyen bir tanesini tercih edebilir” dedi.

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Sözcü Kalın, kabine toplantısının ardından MEB’in yönetmelik değişikliği ile, “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” şartının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki karma eğitim zorunluluğunu unutan Kalın, ‘haremlik-selamlık’ okullara kapı araladı. MEB’in “zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir” açıklamasına karşın Kalın, karma eğitim zorunluluğunun kaldırılmasını ‘opsiyonları çoğaltmak’ ve ‘demokratik bir görev’ olarak değerlendirdi.

"Tepkiyi ölçmek için danışıklı dövüş"

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, karma eğitim tartışmasında MEB ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamalarına ilişkin “Çelişki değil danışıklı dövüş o. Cumhurbaşkanı başka, bakan başka açıklama yapıyor. Aslında toplumun tepkisini ölçmeye çalışıyorlar” dedi.

Kaya, “Çok açık değiştirdikleri yönetmelikle istedikleri yerde keyfiyete dayalı, dindar, liyakata bağlı olmayan İl Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürlerinin insiyatifine bırakan bir uygulama bu.12 Eylül bunu yapmaya çalıştı, 20 Temmuz darbesi ile bunu yapmaya çalıştılar, şimdi de yeni dikta rejimi ile yapmaya çalışıyorlar. Bunu şimdi göreve gelen eğitimci kökenli bir bakan ile yapmak istiyorlar. Bakana seslenmek istiyorum: ‘Ya bunu durdurun ya görevi bırakın” diye konuştu.

"Mesele bakan değil ideolojik bakış"

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, MEB’in yönetmelikteki karma eğitim değişikliğine ilişkin “Karma eğitime yapılan saldırı, AKP’nin tarikatlara ve piyasaya dayanan eğitim politikasının devamıdır” tepkisini gösterdi.

CHP’li Böke, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bu, eşit ve özgür gelecek idealine ve cumhuriyet değerlerimize bir saldırıdır. Demek ki neymiş: Mesele Bakan meselesi değil, ideolojik bakış meselesiymiş. Laik-bilimsel-ücretsiz eğitim talebini örgütlemeden, sesimizi yükseltmeden umutlanmak boşunadır. Çocukların birlikte büyüyüp büyütecekleri bir aydınlık geleceğin mücadelesidir bu” dedi.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yönetmelikteki ‘karma eğitim’ değişikliğini soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.