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Politika

CHP’li Kart: Twitter’e düzenleme faşizan bir uygulama

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Kart, AKP’nin ‘Başkanlık’ blokajının sürmesinden dolayı doğrudan 40, dolaylı 35’e yakın maddenin görüşülemediğini söyledi. CHP, Temmuz ayında çalışmaların sürdürülmesini istiyor

21 Haziran 2013 17:13

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, hükümetin sosyal medyaya yasal çerçevede şekillendirme girişimlerini ‘faşizan uygulama’ diye nitelendirdi.  Kart,  özel alana cezai yaptırım öngören bir düzenlemenin kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek “Türkiye’nin giderek dikta rejimine doğru gidiyor” dedi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Atilla Kart, yeni anayasa konusunda   hükümet ve AKP kanadından yanıltıcı ve bilgi kirliliği içeren açıklamalar yapıldığını söyledi.

 

AKP’nin başkanlık blokajı sürüyor

 

50’nin üzerinde maddede uzlaşma sağlandığını söyleyen Kart,  AKP’nin ‘başkanlık’ önerisini çekmesi durumunda anlaşılan madde sayısının iki katına çıkacağını vurguladı. Kart, Başkanlık önerisinin doğrudan 40, dolaylı 30-35 maddeyi ilgilendirdiğine dikkat çekti. CHP, uzlaşma komisyonunun  Temmuz ayında da çalışmasını istiyor. 

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