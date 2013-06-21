CHP’li Kart: Twitter’e düzenleme faşizan bir uygulama

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, hükümetin sosyal medyaya yasal çerçevede şekillendirme girişimlerini ‘faşizan uygulama’ diye nitelendirdi. Kart, özel alana cezai yaptırım öngören bir düzenlemenin kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek “Türkiye’nin giderek dikta rejimine doğru gidiyor” dedi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Atilla Kart, yeni anayasa konusunda hükümet ve AKP kanadından yanıltıcı ve bilgi kirliliği içeren açıklamalar yapıldığını söyledi.

AKP’nin başkanlık blokajı sürüyor

50’nin üzerinde maddede uzlaşma sağlandığını söyleyen Kart, AKP’nin ‘başkanlık’ önerisini çekmesi durumunda anlaşılan madde sayısının iki katına çıkacağını vurguladı. Kart, Başkanlık önerisinin doğrudan 40, dolaylı 30-35 maddeyi ilgilendirdiğine dikkat çekti. CHP, uzlaşma komisyonunun Temmuz ayında da çalışmasını istiyor.