T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Kart: 'Direnme hakkı' iktidarı ele geçirme değil, 'meşru müdafaa'dır

CHP’nin ‘Direnme Hakkı’ önerisine AKP’nin ‘darbelere zemin oluşturabilir’, MHP’nin ‘kaotik bir durum yaratabilir’ çıkışlarıyla başlayan tartışma sürüyor

17 Nisan 2013 18:39

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AKP ve MHP’den değişik yaklaşımla karşı çıkılan, dünyada çok sayıda ülkenin anayasasında yer alan “Direnme Hakkı”nın “iktidarı ele geçirme” olmadığını söyledi. “Bu hak tamamen temel hak ve özgürlükleri korumak, kişinin yaşam hakkına yönelik müdahaleye karşı bir haktır” diyen Kart’a göre, ‘Direnme Hakkı’nın özel hukuk da karşılığı ‘meşru müdafaa’.

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda CHP’nin ‘Direnme Hakkı’ önerisine AKP’nin ‘darbelere zemin oluşturabilir’, MHP’nin ‘kaotik bir durum yaratabilir’ çıkışlarıyla başlayan tartışma sürüyor. 

 

‘Darbelerin gerekçesi olamaz’

 

“Direnme hakkı darbelerin gerekçesi olamaz” diyen Atilla Kart, bu hakkın uluslararası dayanaklarına ve evrensel anlamına dikkat çekti. Kart, “Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik durumlarda isyana başvurmamak için hükümetleri hukuka uymaya davet eder” dedi. Hitler, Mussolini ve Esed rejimini örnek veren Kart, “Bunlar da seçimle iş başına geldiler. Ama toplumlarına zulmetti. İşte tam bu noktada ‘Direnme Hakkı’ kendi özgürlüğünüzü, canınızı korumak amacıyla yapılan savunma hakkıdır. Siyasi iktidarı ele geçirme ya da bu yönde bir hedef koyma değildir” diye konuştu.

ETİKETLER

atilla kartchpdirenme hakkıanayasameclistbmm

İlgili Haberler

CHP, anayasa taslağını 'Türk Ulusu' adı ve 'direnme hakkı' eşliğinde sundu

CHP, kısmi anayasa taslağını TBMM'de gerçekleştirilen basın açıklamasında sundu

Anayasa Uzlaşma'da AKP’den CHP’ye: ’Direnme Hakkı’ darbelere zemin oluşturabilir!

CHP Anayasa Komisyonu Üyesi Rıza Türmen, BDP'nin, Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesi ile bütünleştirilmesine karşı çıkmasının doğru bulmadıklarını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24