CHP'li Kart: 'Direnme hakkı' iktidarı ele geçirme değil, 'meşru müdafaa'dır

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AKP ve MHP’den değişik yaklaşımla karşı çıkılan, dünyada çok sayıda ülkenin anayasasında yer alan “Direnme Hakkı”nın “iktidarı ele geçirme” olmadığını söyledi. “Bu hak tamamen temel hak ve özgürlükleri korumak, kişinin yaşam hakkına yönelik müdahaleye karşı bir haktır” diyen Kart’a göre, ‘Direnme Hakkı’nın özel hukuk da karşılığı ‘meşru müdafaa’.

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda CHP’nin ‘Direnme Hakkı’ önerisine AKP’nin ‘darbelere zemin oluşturabilir’, MHP’nin ‘kaotik bir durum yaratabilir’ çıkışlarıyla başlayan tartışma sürüyor.

‘Darbelerin gerekçesi olamaz’

“Direnme hakkı darbelerin gerekçesi olamaz” diyen Atilla Kart, bu hakkın uluslararası dayanaklarına ve evrensel anlamına dikkat çekti. Kart, “Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik durumlarda isyana başvurmamak için hükümetleri hukuka uymaya davet eder” dedi. Hitler, Mussolini ve Esed rejimini örnek veren Kart, “Bunlar da seçimle iş başına geldiler. Ama toplumlarına zulmetti. İşte tam bu noktada ‘Direnme Hakkı’ kendi özgürlüğünüzü, canınızı korumak amacıyla yapılan savunma hakkıdır. Siyasi iktidarı ele geçirme ya da bu yönde bir hedef koyma değildir” diye konuştu.