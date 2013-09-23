CHP’li Karaahmetoğlu: Yardım paraları İslamcı terör örgütlerine mi gidiyor?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile okullardan para topladığına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Karaahmetoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “İHH’nin savaş sonucu ailesini kaybeden çocuklara yardım adı altında yürüttükleri bu projeye sağlanan devlet desteği ile toplanan paraların İslamcı terör örgütlerine yeni yetim çocuklar kazandırmak üzere harcandığı iddiası sizi de rahatsız etmekte midir” diye sordu. Karaahmetoğlu’nun, Başbakan Erdoğan’a yönelttiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Bakanlıktan İHH genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığının, İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın, Türkiye genelinde ortaöğretim okullarından para toplamasına yönelik çalışmasına gerekli desteğin sağlanması için 19 Ağustos 2013 tarihinde Valiliklere yazı gönderdiği görülmektedir.

-Milli Eğitim Bakanlığının ayrıca projenin ortaöğrenim kurumlarında uygulanması konusunda tereddüte düşüldüğüne yönelik bazı Valiliklerden geri bildirimler alındığı belirtilmektedir. Bu valiliklerimiz hangi tereddütlerini Bakanlığa bildirmiştir. Öğrenci ve veliler bu yardım hususunda baskıya mı maruz bırakılmıştır? Projeyi yürüten vakfın parayı belirtilen hedef doğrultusunda kullanmasına dönük endişe ve tereddütler mi bu valilerimiz tarafından Bakanlığa iletilmiştir? Öğrenci velilerinin bu projeye dönük kaygıları Bakanlığınıza iletilmiş midir?

-İnsani Yardım Vakfının bu ya da başka projeler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlardan bu yönde başka taleplerde olmuş mudur? İnsani Yardım Vakfı’nın buna benzer talepleri doğrultusunda yardım toplamasına yönelik faaliyetlerine destek sağlanması yönünde İl Valiliklerine gönderilen başka yazılar bulunmakta mıdır?

-İnsani Yardım Vakfı’nın bu proje kapsamında topladığı yardım miktarı nedir? Bu yardımların belirtilen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını biliyor musunuz? Savaş sonucu ailesini kaybeden çocuklara yardım adı altında yürüttükleri bu projeye sağlanan devlet desteği ile toplanan paraların İslamcı terör örgütlerine yeni yetim çocuklar kazandırmak üzere harcandığı iddiası sizi de rahatsız etmekte midir?

-İnsani Yardım Vakfının bu kapsamda yardım götüreceği Suriyeli yetim çocuk sayısı nedir? Ailesini Esad muhalifi örgütlerin öldürdüğü Suriyeli yetimler de bu yardımdan faydalanacak mıdır?

-Ülkemizde faaliyet gösteren, İHH gibi vergi muafiyeti sağlanmış vakıflar hangileridir? İnsani Yardım Vakfının bu güne kadar topladığı bağış ve yardım miktarı nedir? Devletin vergi olarak kasasına girecek kaç lira bu bağışlar ile İnsani Yardım Vakfının kasasına girmiştir?