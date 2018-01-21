CHP'li kadınlar, yeni başkanı seçmek için sandığa gitti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Kadın Kolları üyeleri, yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimde mevcut başkan Nurşen Balcı, eski başkan Özgün Utku ve Saniye Fıçı yarışıyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, seçim öncesi 3 adayla yaptığı açıklamada, İstanbul\'daki \'115 hamile çocuk\' skandalıyla ilgili \"Önlem alınamıyor, kolluk kuvvetlerine bildirilemiyor. Yargılanması ise önlenmeye çalışılıyor. Yazıklar olsun\" dedi.

CHP İzmir Kadın Kolları\'nca yeni başkanın seçilmesi için kongre düzenleniyor. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede mevcut başkan Nurşen Balcı, Özgün Utku ve Saniye Fıçı, delegelerden oy isteyecek. 326 delegenin oy kullanacağı kongre için adaylar, imza toplamadan adaylıklarını bildirdi. Kongreye CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Musa Çam ve Atilla Sertel, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Şehrazat Mercan ile çok sayıda partili katıldı. Mevcut başkan Nurşen Balcı \'Kadın, özgürse toplum özgürdür\', Özgün Utku \'Atamızın ve Cumhuriyetin sevdalısıyız\', Saniye Fıçı ise \'Kadın gülerse bir nesil güler\' sloganıyla delegelerden oy istedi. Kongrede yarışan 3 aday da aynı anda kongrenin yapılacağı salona geldi. Kongre öncesi CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 3 adayla birlikte İstanbul’daki \'115 hamile çocuk\' skandalıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Köse, şunları söyledi:

\"Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne 5 aylık süreçte gelen yaşları 18’in altında 3’ü Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını Hürriyet Gazetesi’nin 17 Ocak tarihli haberiyle öğrenmişti. Çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarıyla gündem olan ülkemizi bu hale siz getirdiniz. Hastane yetkililerin bu olayı polise bildirmediği ve İstanbul Valiliği\'nin ise soruşturma izni vermediği ortaya çıkınca Aile Bakanı Kaya, sürecin takipçisi olacağını belirtiyor. Sayın Bakan, sizin işiniz, bu tür olayları seyretmek izlemek değil; önlemektir. Bu durumda Aile Bakanlığı, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları sorumlu olduğu halde ortaya çıkarılamıyor. Önlem alınamıyor, kolluk kuvvetlerine bildirilemiyor. Yargılanması ise önlenmeye çalışılıyor. Yazıklar olsun. Bu olay, mevcut iktidar anlayışının zihniyetini sergilemektedir. Kadının okutulamadığı, çocuk yaşta evliliğe zorlandığı ortama göz yumulduğu hatta görmezden gelindiği ortadadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyet hedefinde böyle bir şey yoktur. Çocuklar okumalıdır. Çocuk yaşta hamile değil, okullu olmalıdır. Kadınlarımız okumalıdır, çalışmalıdır. Ekonomik özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bilmelisiniz ki bu konuda kanunlar ve toplumla birlikte ensenizdeyiz. Takibimizdesiniz\" dedi.

Kongrede divan başkanlığını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yaparken, 3 aday, bilgilendirme sunumuyla CHP’li kadınlardan oy isteyecek.



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