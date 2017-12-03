CHP'li İrgil: Ücretli öğretmenler zorla istifa mı ettiriliyor?

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a “Ücretli öğretmenlerin, il ve ilçe teşkilatlarınız tarafından haklarındaki güvenlik soruşturmaları ileri sürülerek istifaya zorlandığı doğru mudur?” diye sordu.

“Ücretli öğretmenlerin zorla istifa ettirildiklerine dair bazı şikayetler aldık. Eğer bu doğruysa, bunun nedenini öğrenmek isteriz” diyen CHP'li İrgil, Bakan Yılmaz’a verdiği soru önergesinde ayrıca “Son üç ay içinde istifasını veren ücretli öğretmen sayısı nedir?” sorusunu yöneltti.

CHP’li İrgil, “OHAL sürecinde atanmış pek çok kamu görevlisinin güvenlik soruşturmaları aylarca sürerken, ücretli öğretmenlerin söylediğine göre bir ay içinde soruşturmaları tamamlananlar varmış ve buna da anlam veremiyorlar” diyerek şu ifadeyi kullandı:

“Bize gelen iddialara göre bazı bölgelerde milli eğitim müdürlükleri tarafından ücretli öğretmenlere haklarında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde görevlerinden ayrılmaları gerektiği, bunun için de aile ve sağlık problemlerini ileri sürerek istifalarını vermeleri söyleniyormuş. Üstelik daha vahimi, bu şekilde istifa etmezlerse haklarında farklı ithamlarla bir daha iş bulmalarının engelleneceği ifade ediliyormuş. Bu iddiaların Bakanlık nezdinde araştırılmasını umuyoruz.”

CHP’li İrgil’in Bakan Yılmaz’a yönelttiği diğer sorular şunlar:

- Türkiye genelinde, ücretli öğretmenlere yönelik güvenlik soruşturması yapılmakta mıdır?

- Ücretli öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında yürütülen güvenlik soruşturması neticesinde bugüne kadar kaç ücretli öğretmen hakkında dosya hazırlanmıştır?

- Hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasında öğretmenlik yapamayacağına dair karar alınan ücretli öğretmen sayısı nedir?

- Bakanlığınıza bugüne kadar il ve ilçe teşkilatlarından güvenlik soruşturması nedeniyle ücretli öğretmenlik görevine son verildiği bildirilen öğretmen olmuş mudur?

- Olduysa hangi teşkilatlarınızda kaç ücretli öğretmenin görevine bu nedenle son verilmiştir?”