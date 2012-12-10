CHP'li İnce'den parti içine 'ayıklama' mesajı: Yabancı maddeler dışarı atılır

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce "Altı okla uyuşmayan söylemler söyleniyor ama bundan korkmayın. CHP büyük bir denizdir ve yabancı maddeler zamanla dışarı atılır" dedi.



Muharrem İnce, partisinin Afyonkarahisar'da Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İnce, burada partisinin içine bir mesaj verdi:

"CHP'de politikamızla, ideolojimizle uyuşmayan, altı okla uyuşmayan söylemler söyleniyor mu, söyleniyor. Niye korkuyorsunuz. CHP büyük bir denizdir. Denize bir yabancı madde düştüğünde hemen kirleniyor mu, hayır. Zamanla dışarı atılıyor. CHP'deki o yabancı maddeler de zamanla dışarı atılır. Merak etmeyin, korkmayın..."

"Biz dünyanın en eski partileri arasındayız" diyen ince, "Lüks otellerin lobi salonlarında değil, savaş meydanlarında kurulduk. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kurulmuş bir parti değiliz" şeklinde konuştu.

İnce'nin diğer mesajları şöyle oldu:

— "CHP'ye birileri akıl vererek sokakta bizi dönüştürmeye çalışacak, biz de reçeteyi uygulayıp iktidar olacağız. Biz kendi reçetemizi kendimiz uygulayacağız. CHP'de de zaman zaman yanlış söylemler olabilir. Buna kimse kızmamalı ve küsmemeli.

— AK Parti 2002 yılından bu yana girdiği seçimlerde CHP'den fazla oy aldı ve CHP'yi yendi... CHP'lilerde zaman zaman umutsuzluk oluştu... Turgut Özal da 1983, 1984 ve 1987 seçimlerinden başarıyla çıktı, 1989 yerel seçimlerinde ise gazetelerde ''eli kolu bağlı belediye ister misiniz?'' ilanları vererek oy istedi. Buna rağmen İzmir, İstanbul, Ankara gibi illerde seçimi kaybetti.

— Afyonkarahisar dönüştürülebilir. İzmir solcu bir kent mi? Hayır merkez sağ bir kenttir. Doğru Yol, Adalet Partisi, Demokrat Parti gelenekleri hakim. Aydın, Antalya, Trakya da öyle. Bu dönüşüm bu kentlerde oldu. Afyonkarahisar da aslında merkez sağ tandanslı bir kent, tersine bir dönüşüm yaşamış. Dönüştürebiliriz, bunu yaparken dedikoduyu parti içine taşımayacağız, dert yanmayacağız, engelleri erteleyeceğiz, taşın etrafından dolaşmayacağız, çok çalışacağız, çalmayacağız, çaldırmayacağız.

’ Türkiye'de ilkokulda dahi çocuklar birbirlerine 'Türk müsün , Kürt müsün, Alevi misin, Sünni misin?' diye sorular soruyor. Ülkede bölünme yaşanıyor ve bu AK Parti hükümetinin tutumundan kaynaklı.

— Türkiye'nin dış politikası Alevilik-Sünnilik üzerine kurulur mu? Esed diktatördür, Alevi de olsa diktatör, Sünni de olsa diktatördür. Biz politikamızı belirlerken, Türkiye'nin çıkarlarını korurken, insanların Alevi mi, Sünni mi olduğuna mı bakacağız. Biz ülkemizin çıkarlarına bakarız."

İnce, konuşması sırasında mikrofonun sesinin kesilmesi üzerine, ''Sesimi AK Parti kesemedi, Afyonlular hiç kesemez'' dedi.