CHP'li İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı: Bir süre daha bekleyeceğim; sonra gereğine bakacağız

Yeterli imzaya toplaması hâlinde CHP genel başkanlığına aday olacağını açıklayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. "Olağanüstü kurultay toplansın, konuşalım, tartışmalar ancak o zaman sona erer" diyen İnce, "Makul bir süre daha bekleyeceğim. Sonra gereğine bakacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı olağanüstü kurultay çağrısına cevap alamayan CHP'li İnce parti içindeki tartışmaların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Olağanüstü kurultayın toplanmasının daha uygun olacağını söyleyen İnce, Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuştu.

"8 ay böyle gitmez"

İnce, “Olağanüstü kurultay çağrısını yineliyorum. Makul bir süre daha bekleyeceğim. Sonra gereğine bakacağız. Birkaç gün daha bekleyeceğim. Bence doğrusu ve şık olanı, genel başkanın bu yetkisini kullanması… Bu durum hem partiyi de yormaz ve hırpalamaz” dedi.

İnce, "Olağanüstü kurultay toplanma ihtimalini görüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Görüyorum tabii ki… Bu sürdürülemez bir durum. Basın aracılığıyla bunları konuşmak, 8 ay boyunca konuşmak, ‘Saraydan talimat aldılar' demek, ‘Kapı önüne koyarım' demek… Olağan kurultaya kadar 8 ay böyle gitmez. Bunları hemen kurultayda konuşmamız lazım. Böyle olmaz. Kapının dışına adam atmak değil başarıya adım atmak için kurultay istiyorum. Bu tartışmalar da ancak o zaman sonlanır.”

2014'te aday olmuştu

İnce önceki gece yeterli imzayı bulduğu takdirde genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. İnce, 2014'te CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda da aday olmuş ve 415 delegenin oyunu almıştı. Kılıçdaroğlu ise 740 oyla yeniden genel başkan seçilmişti.