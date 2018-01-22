CHP'li İnce'den 'Ekmeleddin önlemi': Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için tüzük değişikliği önerilecek

TBMM’de düzenlendiği basın toplantısıyla 36. Olağan Kurultay’da CHP Genel Başkanı olmak için adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci bir ‘Ekmeleddin‘ krizinin önüne geçmek için Kurultay’a tüzük değişikliği ile gidiyor.

Genel başkanlığa ikinci kez aday olan İnce'nin ekibinden, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, MHP İstanbul Milletvekilli Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP’nin çatı adayı olarak gösterilmesinin, parti tabanı ve kendilerinde büyük bir kırılmaya sebep olduğunu söyledi. Benzer bir krizin yaşanmasının istenmediğini belirten Havutça, CHP’ye kayıtlı 1 milyon 300 bin üyenin cumhurbaşkanlığı adaylığında söz sahibi olmasını öngören düzenleme için Kurultay’da destek aranılacağını ifade etti. Buna göre, Muharrem İnce, Kurultay’da bu konuda bir tüzük değişikliği yapılmasını isteyecek.

"Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan'ın iki dudağı arasında olmamalıdır"

İnce, genel başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısında, “2019’da CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan'ın iki dudağı arasında olmamalıdır. Tıpış tıpış oy vermemeliyiz. Gönüllü oy kullanmaya gitmeliyiz. Onun için CHP’nin 1 milyon 200 bin üyesinin görüşünün alındığı, onların önemsendiği bir tüzük değişikliğini CHP gerçekleştirmelidir. CHP’nin genel başkanı partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin diyemez, dememeli” demişti.

“Kayıtlı 1 milyon 300 bin üyenin oyu ile Cumhurbaşkanlığı adayı belirlenmeli”

Kurultayda geri sayıma geçilirken Yalova Milletvekili Muharrem İnce çalışmalarını yoğunlaştırdı. İnce’nin şu anda 200 delegenin oyuna ulaştığı belirtilirken, çalışma arkadaşı Balıkesir Milletvekili Havutça T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle bizim için CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim tabanımızın ve bizlerin en büyük krılmalardan bir tanesi cumhurbaşkanı adayının partiden gelmeyen ve hiç kimsenin kabullenmediği ‘Ekmeleddin krizi büyük bir sarsıntıya yol açtı. Bu noktada Muharrem Bey’in önerdiği çözüm, demokratik meşruiyeti, hukuki meşruiyetle tamamlayacak partimize kayıtlı 1 milyon 300 bin üyenin cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi, Türkiye’yi yönetecek bir iradenin adayın belirlenmesinde eğilimlerinin alınması.

“CHP tüzüğünde mahalle delegesinin nasıl seçileceği belli, Cumhurbaşkanı adayı değil”

CHP tüzüğünde, mahalle delegesi, ilçe başkanı il başkanını milletvekili ve belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği belli ama cumhurbaşkanlığı adayı gibi en önemli makam belirsiz. Biz, bunu hukuki ve demokratik kesin bir kurala bağlanması gerektiğini Muharrem İnce ifade ediyor. Bu noktada tüzük değişikliği önererek iki turlu bir seçimle detaylarını hazırlıyoruz, gerekli değişikliği yaparak CHP’nin cumhurbaşkanı adayının partiye kayıtlı tüm üyelerle yapılacak ön seçimle belirlenmesi eğer birinci turda oy kullananların salt çoğunluğunun alamazsa bir hafta sonra yapılacak ikinci turda en fazla oy alan iki aday arasında salt çoğunluğu alan aday gösterilir. Bu şekildeki belirleme hem parti tabanımızın iradesini hem de toplumsal kamuoyu desteğini arkasına alacak.

“Bizim kurultayımız her şeye muktedirdir”

"Sayın İnce, bu öneriyi bugün kamuoyuna o iradeyi ortaya koydu. Bizim kurultayımız her şeye muktedirdir. Kurultay sonuçta partinin en yetkili organıdır, kurultay orada delegasyonun biz bunu iradesine ve vicdanına sunacağız. Nasıl değiştirileceği ve nasıl ekleneceği tüzük de belli. Yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde bir tüzük komisyonu kurulur ve bu önerge gelir ve değerlendirilir. İçinde bulunduğumuz süreçte Türkiye’ye cumhuriyeti, çok partili sistemi getiren CHP’nin bir ilki başararak kendi adaylarında en demokratik şekilde belirlenmesinin delege tarafından yolunu açacaklarına inanıyorum.

“Mevcut iktidarın karşısına Türkiye’nin tümünü kucaklayan bir seçenek”

"Türkiye şu anda Suriye de bir savaş ortamında. Bir taraftan da demokratik hayat, toplumsal sorunlar devam ediyor, işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk, adaletsizlik, yargı sorunları. Bu süreçte CHP’nin tarihi bir sorumluluğu var hiç kuşkusuz bu kurultay da bizim amacımız Türkiye’de şu anda mevcut iktidarın karşısına Türkiye’nin tümünü kucaklayan, barışı, kardeşliği ve sevgiyi, gerçek demokrasiyi tüm özgürlükleri getirecek bir seçenek ortaya koymak. 2019 seçimlerine CHP’nin bu Atatürk’ün devrimci kadrolarıyla iktidar hedefe ve seçeneği koymak istiyoruz amacımız bu."