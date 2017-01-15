CHP'li İnce'den AKP'ye: Tabelalardan TC'yi indirerek ilk 4 maddeyi değiştirmeye başladınız zaten

"Gerekirse ileride anayasanın ilk dört maddesi de değiştirilir" diyen AKP'li İsmail Aydın'a tepki gösteren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Arkadaşlar, siz tabelalardan TC'yi indirerek ilk dördü değiştirmeye başladınız zaten. Ben hafızama güveniyorum" dedi. TBMM TV'nin canlı yayın politikasını da eleştiren İnce, "Dünyanın tek parlamentosunda canlı yayın yoktur, o da Türkiye Cumhuriyeti parlamentosudur. Ayıplı, gizli bir iş mi yapıyorsunuz da milletten saklıyorsunuz, bunun hesabını verin önce" diye konuştu.

Muharrem İnce'nin anayasa değişikliği teklifinin 13. madde görüşmelerinde yaptığı konuşma şöyle:

Sayın İsmail Aydın kendi adına değil, grup adına konuştu. Bu filmi ikinciye seyrediyorum, 2008 yılının ocak ayında AKP ile MHP üniversitede türban konusunda anlaştılar. Sonra Konya Milletvekili Hüsnü Tuna çıktı, olur mu kamuda da serbest olacak dedi. Gelen tepki üzerine Grup Başkanvekili Nurettin Canikli açıklama yaptı, Hüsnü Tuna'nın söyledikleri bizi bağlamaz dedi. Şimdi Bursa Milletvekili İsmail Aydın anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir dedi. Hemen Grup Başkanvekili ilk dört maddeyle sorunumuz yok dedi. Başbakan açıklama yaptı aynısını söyledi. Bunları 2008'de yaşamıştık, aynı filmi tekrar izliyoruz.

Arkadaşlar, siz tabelalardan TC'yi indirerek ilk dördü değiştirmeye başladınız zaten. Ben hafızama güveniyorum. Dünyanın tek parlamentosunda canlı yayın yoktur, o da Türkiye Cumhuriyeti parlamentosudur. Ayıplı, gizli bir iş mi yapıyorsunuz da milletten saklıyorsunuz, bunun hesabını verin önce.