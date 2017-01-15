T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li İnce'den AKP'ye: Tabelalardan TC'yi indirerek ilk 4 maddeyi değiştirmeye başladınız zaten

"2008'deki filmin tekrarını izliyoruz"

15 Ocak 2017 00:03

"Gerekirse ileride anayasanın ilk dört maddesi de değiştirilir" diyen AKP'li İsmail Aydın'a tepki gösteren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Arkadaşlar, siz tabelalardan TC'yi indirerek ilk dördü değiştirmeye başladınız zaten. Ben hafızama güveniyorum" dedi. TBMM TV'nin canlı yayın politikasını da eleştiren İnce, "Dünyanın tek parlamentosunda canlı yayın yoktur, o da Türkiye Cumhuriyeti parlamentosudur. Ayıplı, gizli bir iş mi yapıyorsunuz da milletten saklıyorsunuz, bunun hesabını verin önce" diye konuştu.

Muharrem İnce'nin anayasa değişikliği teklifinin 13. madde görüşmelerinde yaptığı konuşma şöyle:

Sayın İsmail Aydın kendi adına değil, grup adına konuştu. Bu filmi ikinciye seyrediyorum, 2008 yılının ocak ayında AKP ile MHP üniversitede türban konusunda anlaştılar. Sonra Konya Milletvekili Hüsnü Tuna çıktı, olur mu kamuda da serbest olacak dedi. Gelen tepki üzerine Grup Başkanvekili Nurettin Canikli açıklama yaptı, Hüsnü Tuna'nın söyledikleri bizi bağlamaz dedi. Şimdi Bursa Milletvekili İsmail Aydın anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir dedi. Hemen Grup Başkanvekili ilk dört maddeyle sorunumuz yok dedi. Başbakan açıklama yaptı aynısını söyledi. Bunları 2008'de yaşamıştık, aynı filmi tekrar izliyoruz.

Arkadaşlar, siz tabelalardan TC'yi indirerek ilk dördü değiştirmeye başladınız zaten. Ben hafızama güveniyorum. Dünyanın tek parlamentosunda canlı yayın yoktur, o da Türkiye Cumhuriyeti parlamentosudur. Ayıplı, gizli bir iş mi yapıyorsunuz da milletten saklıyorsunuz, bunun hesabını verin önce. 

 

ETİKETLER

chpmuharrem incetc4 maddeanayasa

İlgili Haberler

TBMM'de sabaha kadar süren mesaide, anayasa teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi

İşte kabul edilen maddelerin içerikleri ve Genel Kurul'da yaşananlar...

Başbakan'dan AKP'li vekile tekzip: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeyecek!

"İlk dört maddenin değiştirilmesini teklif edenlerle işimiz olmaz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24