Başbakan'dan AKP'li vekile tekzip: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeyecek!

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) süren anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında söz alan AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "İleride ilk dört madde de değiştirilebilir" ifadesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmeyeceğini belirten Yıldırım, "Ucuz polemiklerden uzak durun. Değiştirilmesini teklif edenlerle de işimiz olmaz" dedi.

İsmail Aydın'ın "İleride ilk dört madde de değiştirilebilir" sözleri Genel Kurul'da tartışma yaratmış, CHP milletvekillerinin tepki gösterdiği İsmail Aydın daha sonra tekrar kürsüye çıkarak "Anayasanın değiştirilmez maddesinin yer alması gerektiğini ifade ettim. İlk dört maddenin teminatı bizleriz" demişti. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama beklediklerini ifade etmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Biz de (değiştirilmesini) teklif filan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, olmazsa olmazıdır" dedi.

Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Anayasa’nın 4 maddesi, nedir devletin şekli Cumhuriyet. Madde 1. Niteliği ne, demokratik laik sosyal hukuk devleti niteliği. üçüncüsü ne, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bayrağının ayyıldızlı bayrak olduğu, marşının İstiklal Marşı olduğunu, dilinin Türkçe olduğunu, Başkentin Ankarao lduğunu… 4’üncü madde de bu 3 maddenin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini… Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, devletin olmazsa olmazıdır. 10 yıldır AK Parti ne diyor, “tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan”. Onun için öyle ucuz polemiklerde herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı, yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır"

"İsmail Aydın’ın konuşması MHP’de tepkiyle karşılandı.Sayın Bahçeli ile bu konuda görüştünüz mü?" sorusuna Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtı " Yok görüşmedim, bu konuda görüşülecek bir şey yok. Bahçeli de bu konuların ne olduğunu benden daha iyi bilir. Neyin değiştirileceğini, neyin değiştirilemeyeceğini Bahçeli çok iyi bilir" oldu.

Anayasanın ilk 4 maddesi

1. Madde



Devletin Şekli

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir

2. Madde

Cumhuriyetin Nitelikleri

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.



3. Madde

Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.



Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.



Milli marşı "İstiklal Marşı" dır.



Başkenti Ankara'dır.



4. Madde

Değiştirilemeyecek Hükümler

Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.