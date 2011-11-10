-CHP'li İnce'den "bedelli" eleştirisi YALOVA (A.A) - 10.11.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, bedelli askerlikle ilgili çalışmalara ilişkin, ''Terör devam ederken, köylü, fakir fukara çocukları al bayrağa sarılıp ailelerine geri gelirken, böyle bir proje doğru bir proje değil'' dedi. İnce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 73. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Burada gazetecilere bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan İnce, şunları kaydetti: ''Hükümet tarafından hazırlanan projeyi doğru bulmuyorum. Terör devam ederken, köylü, fakir fukara çocukları al bayrağa sarılıp ailelerine geri gelirken, böyle bir proje doğru bir proje değil. Bunu şu anda, şu aşamasıyla, bu haliyle doğru bulmuyorum.'' Bu görüşün kendisine ait olduğunun altını çizen İnce, ''Ben MYK'de görüşülmüş parti görüşü olarak bunu söylemiyorum. Yalova milletvekili Muharrem İnce olarak söylüyorum. Bu aşamada, bu doğru bir proje değil'' dedi.