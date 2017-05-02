CHP'li İnce: Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayı kendisi toplarsa daha şık olur

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, parti içindeki olağanüstü kurultay seslerini ve CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Ekmeleddin İhsanoğlu ismini kimin çıkardığını partinin PM üyesi olmama rağmen bilmiyorum. Bu ismi ortaya çıkaranların ve arkasından gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor" şeklindeki eleştirilerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan CHP'li İnce, "Genel Başkan'ın yetkisi dahilindedir olağanüstü kurultayı toplamak. İmza toplayıp olağanüstü kurultay istemektense kendisi toplarsa daha şık olur" dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 'Abdullah Gül' önerisine de değinen İnce, "İkinci Ekmeleddin vakasını yaşamamak için kanımın son damlasına kadar mücadale edeceğim" ifadesini kullandı.

CHP'li İnce, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın katıldığı "Tarafsız Bölge" programındaki açıklamaları ve parti içinde olağanüstü kurultay sesleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, kulis bahçesinden yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultayı toplaması çağrısı yaparken, adaylıkla ilgili sorulara, "Ben ikinci bir Ekmeleddin vakası yaşamak istemiyorum. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.

İnce’nin açıklamaları şöyle:

"Sayın Genel Başkanımız bu delegelerle genel başkan seçilmiştir. Partinin evladıdır bunlar. Yeni seçilecek olanlar da mevcutlarda bu partinin evladıdır. Hiç zaman kaybetmeden olağanüstü kurultayımızı toplarız. Kim genel başkan olursa, hiç partiyi tartıştırmadan onunu etrafını sararız. Yeni genel başkanımızla birlikte önce 26’yı kucaklarız sonra da 49’u kucaklayıp 49’u 51 yapmak için var gücümüzle çalışırız. İmza toplayıp olağanüstü kurulltay istemektense böyle olursa partide tartılma olur ayrışma olur. Genel Başkan'ın yetkisi dahilindedir olağanüstü kurultayı toplamak. Kendisi toplarsa daha şık olur.

"(Fikri Sağlar sorusu) Partide değişim rüzgarının estiğini, sokakta değişim rüzgarının estiğini herkes görüyor. Bunu Genel Başkan da görüyordur, diye düşünüyoruz. Ben basının önünde bunları tartışmak yerine kurultayda tartışmayı tercih ederim.

"(Baykal’ın Abdullah Gül önerisi sorusu) Ben ikinci bir Ekmeleddin vakası yaşamak istimoyorum. Konuşacaklarım var ama şimdilik bu kadar yeter. İkinci bir Ekmeleddin vakasını kanımın son damlasına kadar mücadale edeceğim.