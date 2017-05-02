CHP'li Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu tek adam oldu; gemileri yaktık, olağanüstü kurultay yapılmalı

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirerek "Referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun, PM'de herhangi bir karar alınmasına izin vermediğini, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre verdiğini ileri süren Sağlar, "Artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı. Olağanüstü kongre CHP’ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı" çağrısında bulundu.

"Benim aday olmak gibi bir talebim yok" ifadesinin kullandıktan sonra "Bu sonra verilecek bir karardır. 35 yıllık siyasi birikimimle bu uyarıları yapıyorum, önerilerde bulunuyorum. Bunun için her türlü göreve de hazırım" diyen Sağlar, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki CHP'nin kararını da eleştirdi. Sağlar, "Ekmeleddin İhsanoğlu ismini kimin çıkardığını partinin PM üyesi olmama rağmen bilmiyorum. Bu ismi ortaya çıkaranların ve arkasından gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan referandum yorumu: Oylar sandıkta değil YSK'da çalındı

Fikri Sağlar'ın Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"Doğu bize sitem etti"

Referandum süresince Kars’tan başlayarak Ardahan, Iğdır, Hakkari ve Van’a giderek bir çok insanla görüştüm. Oralar bizim bıraktığımız, çekildiğimiz alanlardı. Bize “Neden buralardan çekildiniz?” diyerek sitem ettiler.

"Çatı aday için bedel ödemeliler"

2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin hiçbir organına danışılmadan karar vermeden bir çatı adayı belirlendi. Bu çatı adayı da partiyle hiç alakası olmayan, ilişkisi kurulmayan bir isimdi. Eğer partinin kurumlarına, örgütüne, grubunu, parti meclisine danışılarak karar verseydi CHP’yi kapsayan bir aday olurdu. Çatı aday bize zorla dayatıldığı için de örgüt sokakta zorunlu olarak destek verdi. Ekmeleddin İhsanoğlu ismini kimin çıkardığını partinin PM üyesi olmama rağmen bilmiyorum. Bu ismi ortaya çıkaranların ve arkasından gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor.

"CHP lider partisi değildir"

Üstteki yapının değişmesi lazım. Bunu yapabilmek için düzenlemeye ihtiyaç var. CHP lider partisi değil, kadro partisidir. Son 10 yıla baktığımızda CHP lider partisi haline getirilmeye çalışılıyor. Partide tek adamlılığı değiştirmemiz gerekiyor. Söylediğinizde samimi olmadığınızı toplum görürse size güvenmez. Kılıçdaroğlu referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu! Bu şuna benziyor; kadına şiddete karşı çıkıyorsun. Eylemler yapıyorsun ama eve gidip karını dövüyorsun.

"Kendisi de aday olabilir, karar onun!"

Biz bu toplantılarda Olağanüstü Kurultay talebini yaptık. Bundan sonra Kemal Bey kurultay çağrısı yapmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyüklüğü, zarifliği buradadır. Yeni bir yola yürümek için Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısına ihtiyaç vardır. Aday olabilir. Güvenoyu almak zorundadır. Parti en azından yeni bir yönetimle yola devam eder. Kurultayın iradesi en doğru kararı verir. Aday olup olmaması kendisinin vereceği bir karardır. CHP karar vermeli ve yola yürümelidir.

"Partim için her türlü göreve hazırım"

Benim aday olmak gibi bir talebim yok. Bu sonra verilecek bir karardır. 35 yıllık siyasi birikimimle bu uyarıları yapıyorum, önerilerde bulunuyorum. Bunun için her türlü göreve de hazırım. CHP bütün kimliklerden oy almalıdır. Kıyılara sıkışmış bir parti olmaktan çıkmalıdır. CHP içerisinde yurtsever insanlar, solcular olmalı. Bundan sonra bu kucaklamayı genişleteceklerin partisi haline gelmelidir.

"Karar alınmasına izin vermiyor kulağına ne fısıldanırsa uyguluyor"

Kemal Kılıçdaroğlu, PM'de herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor. 19 Aralık’ta Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu’na giderek “Atatürk portresini indiren kişi budur” demiş. 7 Şubat’ta PM’yi toplayıp Aylin Nazlıaka’nın partiden ihracı için bize geldi. Aradan 45 gün geçmiş ve biliyorsun. Bu kişileri çağırıp yüzleştirmiyorsun. Bizleri saatlerce tartıştırıyorsun.

"Kriz yaratan açıklamalar zayıf kadronun işi!"

Atatürk portresi, Hüsnü Bozkurt’un söylediği ‘Denize dökeriz’ sözü ve son olarak ‘Sine-i millet’ açıklamasının dallanıp budaklanmasının nedeni kriz yönetilememesidir. Kadro ve anlayış iyi değilse kriz yönetemezsiniz. Kadro ve anlayış çok zayıf.

"Artık fedakarlık yok, tüm gemileri yaktık"

CHP tabanı, eşitlik olsun, barış olsun diye önden gidiyor. CHP yönetimi de onların eteklerine tutunarak arkadan geliyor. Partinin bundan da kurtulması gerekiyor. Bugüne kadar fedakarlık yaparak buralara geldik. Artık fedakarlık yapmayacağız, olağanüstü bir kurultay gerekiyor. Olağanüstü kongre CHP’ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı.

"Zaman kaybedemeyiz"

PM’de bunları konuştuk. Önce PM ve milletvekilleri toplandı. Daha sonra il başkanları. Sonra da belediye başkanları toplanacak ve artık bir karar alınacak. CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı.