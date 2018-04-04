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Politika

CHP'li İlhan Kesici İBB adaylığı için konuştu: Ben yokum

"Daha 1.5 yıl var; her parti kendini önce yerel seçimde ölçer, cumhurbaşkanlığı seçimine ona göre girer"

04 Nisan 2018 11:55

Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici “Ben ulusal ölçekte siyaset yapmayı seviyorum, onun için aday olmayı düşünmedim, düşünmüyorum da; ben yokum.” dedi.

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, kuliste karşılaştığı İlhan Kesici’ye, “İstanbul için adınız geçiyor, aday olacak mısınız?” diye sorduğunu yazdı.

Sarıkaya yazısında, Kesici'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise kapıyı kapatmadığını belirterek “Daha 1.5 yıl var; her parti kendini önce yerel seçimde ölçer, cumhurbaşkanlığı seçimine ona göre girer. Çin liderinin söylediği gibi, ben kedinin siyah veya beyaz rengine değil, fareyi yakalayıp yakalamadığına bakarım.” dediğini kaydetti. 

Adı CHP ile birlikte İyi Parti ve SP için de geçen bir başka isim Abdüllatif Şener ise İstanbul belediye başkanlığı adaylılığı için Sarıkaya’ya şu mesajı vermiş:

“Ben HDP dahil bütün partilerle konuşuyorum; hangi partiyle hareket edeceğim konusunda da bir karara varmadım.” 

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CHPİlhan KesiciİBBAdayben yokumMuharrem SarıkayaAbdüllatif Şener

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