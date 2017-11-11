CHP'li İlgezdi, Başbakan'a sordu: Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar'ı kim koruyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi, Atatürk'e hakaret suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası üst mahkemece bozulan Hasan Akar’ın durumunu TBMM gündemine taşıdı. Başbakanı Binali Yıldırım’a “Hasan Akar’ın hakaret dolu videosunda delil bulunmaması, koruyup kollandığını akıllara getirmektedir. Hasan Akar’ı kim kollamaya çalışmaktadır” diye sordu.

İlgezdi’nin Başbakana soru önergesi şöyle:

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79’uncu yılında, Türkiye'nin birçok yerinde anıldı. Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına saldırılar da her geçen gün artıyor. Saldırganlar CEZASIZLIK prensibinden güç alıyorlar. Geçtiğimiz hafta tahliyesini basından öğrendiğimiz Hasan Akar da bu saldırganlardan sadece birisidir. Anımsayacaksınız, Akar hakkında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz 9 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı. Hakkında 7,5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanan; 43 gün kaçak yaşayan ve 20 Haziran'da teslim olarak tutuklanan Hasan Akar’ın, 6 Ekim’de sessiz sedasız tahliye edildiğini öğrendik.

Bugün milyonların andığı Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Hasan Akar’ın tutuksuz olması içimizi acıtmaktadır. Hasan Akar hak ettiği cezayı alana kadar takipçisi olmaya devam edeceğim.

. Hasana Akar’ın tahliye edilmesi ve 33 gündür dışarıda özgürce dolaşması Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak sizi rahatsız etmemiş midir?

. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, Hasan Akar hakkında açılan davaya tekrar tutuklanması ve müdahillik başvurusu yapmayı düşünüyor musunuz?

. Hasan Akar hakkında denetimli serbestlik kararı mı verilmiştir? Verilmişse Hasan Akar düzenli olarak imza atmaya gitmekte midir?

. Hasan Akar’ın yurtdışına çıkış yasağı konulmuş mudur?

. Hasan Akar’ın hakaret dolu videosunda DELİL bulunmaması, koruyup kollandığını akıllara getirmektedir. Hasan Akar’ı kim kollamaya çalışmaktadır