-CHP'Lİ İÇLİ: HİÇ KİMSENİN GÜVENLİĞİ KALMADI TBMM (A.A) - 29.09.2010 - CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, ''Hukuksuzlukları yapan kişiler kendilerinde bu gücü gördükleri takdirde milletvekili falan dinlemezler, yaka paça alırlar'' iddiasında bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutuklanmasını değerlendiren İçli, Türkiye'nin ''olağanüstü bir dönemden geçtiğini, herkesi bir yerlerde cin çarptığını'' ve Türkiye'nin korku toplumuna dönüştüğünü iddia etti. İçli, ''Böylesi bir dönemde doğru bilgileri kamuoyuna aktaran basın mensuplarını kutluyorum'' dedi. ''Hiç kimsenin güvenliğinin kalmadığını'' iddia eden İçli, şunları kaydetti: ''Hukuk, kin ve hesaplaşmaya alet edilmektedir. Kimi soruşturmalar sipariş üzerine yapılmaktadır, kovuşturmalar, yargılama süreci ise fetvalarla, vaazlarla etkilenmek suretiyle, yargılama süreci bambaşka bir olaya dönüştürülmüştür. Buna şaka mı diyelim ne diyelim? Artık herkesi cin çarpmaktadır. Kişi anlamında söylemiyorum, görünmez birtakım kişiler veya varlıklar Türkiye'de her yargılamayı etkilemekte, kendilerinden olmayanları bertaraf etmek için olağanüstü çaba sarf etmekte, tuzaklar kurmaktadır. Bunu şiddetle kınıyorum. Bunun sonu yoktur. Bunu yapanlar bilsinler ki er ya da geç, bu kötü niyetli insanlar hesaplarını yargı önünde verecektir.'' CHP'li İçli, Harb-İş Sendikası mensuplarının ''hukuk dışı uygulamalarla karşı karşıya kaldığını'' da öne sürdü. Tayfun İçli, Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde çalışan işçilerden bir kısmına, Harb-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi gereğince ödenen tediye ve ikramiyelerin geçen yılın ocak ayından beri eksik ödendiğini savundu. İşçilerin iş mahkemelerinde açtıkları davayı kazanmasına rağmen, bakanlığın geri adım atmadığını ifade eden İçli, konuya ilişkin soru önergesini, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğunu söyledi. İçli, bir soru üzerine, ''Özel yetkili mahkemeler artık gına getirdi'' dedi. ''Soruşturmaların Meclis çatısına kadar uzanacağını'' iddia eden İçli, ''Ben her şeyi böyle yorumlarım' anlayışı buraya kadar uzanır. Parlamento'da da hukuk dışı gözaltılar, tutuklamalar bekleyebilirsiniz önümüzdeki süreçte. Bu çok tehlikeli bir süreçtir'' dedi.