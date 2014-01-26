CHP’li Hüseyin Aygün: Hapishanelerde kaç sendika üyesi var?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 11 ay sonunda mahkemeye çıkacak olan sendikacıları, Grup Yorum, 1 Mayıs ve 8 Mart etkinlikleri ile Aleviler konularını Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Hapishanelerde kaç sendika üyesi bulunmaktadır?” diye soran Aygün, “Sendikal faaliyetlerde bulunmak neden suç sayılmaktadır?” dedi. Aygün’ün soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Türkiye’de her dönem sendikalar ve sendikacılar üzerinde büyük baskılar oluşmuş ve hapishaneler sendikacılar ile doldurulmuştur. Hükümetler, örgütlü insanlardan ve güçlerden korktukları için ilk hedefleri hep sendikalar olmuştur. Günümüzde de sendikacılar payına düşeni almıştır ve hapishanelerde aylarca hakim karşısına çıkmayı beklemişlerdir.

İstanbul KESK davasında toplam 29'u tutuklu 60'dan fazla vergi memurları, gelir uzmanları, posta dağıtıcıları, öğretmenler, hemşireler, doktorlar 11 ayın sonunda hakim karşısına çıkacaklardır. İddianamede yer alan suçlamalar ise sendikal faaliyetlerden oluşmakla beraber milyonlarca insanın katıldığı eylemlerden oluşmaktadır.

23.01.2014 tarihi itibari ile hapishanelerde kaç sendika üyesi bulunmaktadır? Hükümlü ve tutuklu olarak sayıları nelerdir?

2002-2013 yılları arasında kaç sendikacı tutuklanmıştır?

Sendikal faaliyetlerde bulunmak neden suç sayılmaktadır?

İddianameye göre sendika yönetimlerine girmek, sendikada toplantı yapmak, sendikal etkinlikleri facebookta paylaşmak suç olarak sayılmıştır. Sendika üyesi birinin sendika yönetimine girmesi suç mudur? Suç ise dayanağı nedir? Değil ise sendika yönetimine girmek neden suç sayılmıştır? Bir sendika üyesinin sendikada toplantıya katılması suç mudur? Sendikada toplantı yapmak neden suç sayılmıştır? Sendika üyesi sendikaya ait yerde toplantı yapması suç ise nerede toplanmalıdırlar? Sendika üyesinin sendikal faaliyetlerini Facebook hesabında paylaşması suç mudur? Dayanağı nedir? Suç değilse neden iddianamede yer almıştır?

“İş güvencesi geleceğimizdir” ve “Parasız sağlık ve parasız eğitim” talepli kampanya yürütmek, “Parasız sağlık” talepleri çerçevesinde yoksul mahallerde gönüllü sağlık hizmeti vermeleri iddianamede suç sayılmıştır. Sosyal bir devlette iş güvencesi devlet tarafından sağlandığına göre iş güvencesi olmayanların iş güvencesi istemesi neden suç sayılmıştır? Parasız sağlık ve eğitim istemek neden suç sayılmıştır? Devletin sağlık hizmeti götürmediği mahallelerde gönüllü sağlık hizmeti vermek neden suç sayılmıştır?

Grup Yorum dinlemek, Biletix’ten biletini satın almak veya konser biletini satmak suç mudur? Suç değilse neden iddianamede suç olarak yer almıştır?

4+4+4 protesto eylemlerine katılmak suç mudur?

Alevilerin Eşit Yurttaşlık mitingine katılmak suç mudur? Suç ise dayanağı nedir? Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için düzenlenen mitinglere gitmiş olsalardı iddianamede suç olarak yer almış olur muydu?

1 Mayıs ve 8 Mart Mitinglerini organize etmek suç mudur? Suç ise dayanağı nedir? Bütün dünyada 1 Mayıs ve 8 Mart etkinlikleri düzenlenirken ve Türkiye’de milyonlarca kişi katılırken neden iddianamelerde suç olarak yer almaktadır?