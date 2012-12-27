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Politika

CHP'li Havutça: Başbakan ODTÜ’lülerden özür dilesin

Havutça, 'Muhalif öğrenciler, siyasetçiler, sendikacılar, dernekler, demokratik hak ve taleplerinin karşılığı olarak polisin orantısız gücü, biber gazı, tazyikli suyu ile karşı karşıya kalıyor' ded

27 Aralık 2012 00:07

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Namık Havutça, hakarete varan sözleri nedeniyle ODTÜ’lü öğrenci ve akademisyenlerden özür dilemesini istedi. Havutça, TBMM Başkanlığı’na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2002 yılından bu yana 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile mağdur edilenleri sordu.

Havutça önergesinde, bu kanuna muhalefet nedeniyle haklarında soruşturma açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılanıp ceza alan kaç öğrenci, kaç sendikalı, kaç siyasi parti üyesi ve yöneticisi, kaç dernek üyesi ve yöneticisi vardır?” diye sordu. Havutça, Başbakan’a hakaretten sosyal ağlar da dahil olmak üzere kaç kişi hakkında soruşturma ve dava açıldığının bilgisini de istedi.

Anayasa’nın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını içerek 34. Maddesini hatırlatan Namık Havutça, “Toplantı ve gösteri özgürlüğü AKP hükümetine  yakın çevrelere tanınırken, muhalif öğrenciler, siyasetçiler, sendikacılar, dernekler, demokratik hak ve taleplerinin karşılığı olarak polisin orantısız gücü, biber gazı, tazyikli suyu ile karşı karşıya kalıyor. Bununla da yetinilmeyip, kanunlara muhalefet ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma, gözaltı, tutuklama, yargılama ve hapis cezası verilebilmektedir. Bunun son örneği hak gaspına uğrayan ODTÜ’de öğrencileridir. Başbakan Erdoğan bu hak gaspının baş aktörüdür. Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olduğunu hatırlamalı ve hakarete varan sözleri nedeniyle öğrenciler ve akademisyenlerden özür dilemelidir” dedi. 

Havutça Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

2002 – 2012 yılları arasında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet nedeniyle haklarında soruşturma açılan kaç kişi vardır? Aynı tarihte Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet nedeniyle kaç kişi gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştır?

2002 – 2012 yılları arasında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet nedeniyle kaç kişi tutuklanmıştır?

2002 – 2012 yılları arasında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet nedeniyle kaç kişi yargılanmış ve ceza almıştır?

2002 – 2012 yılları arasında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet nedeniyle haklarında soruşturma açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılanıp ceza alan kaç öğrenci, kaç sendikalı, kaç siyasi parti üyesi ve yöneticisi, kaç dernek üyesi ve yöneticisi vardır?

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