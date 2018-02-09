CHP'li Haluk Pekşen: En çok oyu Kürt delegeler verdi, minnettarım

CHP’nin 36. Kurultayı’nda Genel Başkan’ın çıkardığı ‘anahtar’ listede yer almamasına karşın delegenin oyu ile Parti Meclisi’ne (PM) giren Trabzon Milletvekili, avukat Haluk Pekşen, "örgütün vicdanı olarak seçildiğini" söyledi. En çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden oy aldığına dikkati çeken Pekşen, minnettar olduğunu ifade etti.

Pekşen, “En çok oyu, Hakkari, Batman, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Urfa, Van’dan aldım. Onlar, bana inançlarını gösterirken bizi yaftalayan Türkiye’deki siyasete de lanet olsun dediler” diye konuştu.

T24'e konuşan CHP'li pekşen'in açıklamaları şöyle:

“Bana oy veren Kürt delegelere minnettarım. Onlar benim gibi"

Size verilen görevleri layıkıyla gerçekten, inanarak ve hiç bir ödün vermeden asla yılmadan ve yorulmadan yapmak uğruna mücadele etmenizdir. Ben avukatlık hayatımda da hiç öyle kolay işlerle de uğraşmadım. Mesleki kariyerde de çok ünlü bir avukattım. Ünlü olmanız içinde büyük işler başarmanız gerekiyordu. Başaramadığım bir hukuku davası düşünmüyorum. Meslek hayatım büyük bir kariyer, başarılar zinciri ile doludur.

“AKP bir Trabzon iktidarıdır”

Siyasete girdiğim günden beri de ben milletvekillerinin hepsinden zor bir kulvardan geliyorum. Trabzon’da önüme kontenjan kuruldu, arkasından buna büyük bir direniş gösterdik, ön seçime döndü ve ön seçimde çıkıp geldim. Aslanın midesinden söke söke milletvekilliğini çıkarıp geldim. Aday olduğum gibi 10.34’dü CHP’nin oyu, Ak Parti o anketleri yayınlıyordu ve CHP’nin Trabzon’dan milletvekili çıkaramadığını söylüyordu. Ama ben o anketleri yıktım, karşıma konulan o algı gücünü de yıktım. Kaldı ki AKP bir Trabzon iktidarıdır, Trabzon’dan çok sayıda bürokrat vardı. 6 tane bakan yanılmıyorsam Cumhurbaşkanlığı genel sekteri, MGK genel sekreteri ,Ombudsman Trabzonlu, her halde 20’ye yakın genel müdür, 80’e yakın daire başkanı var karşımda. Ama ona rağmen CHP Trabzon’da konuşulmaya devam ediyor.

“Örgütün vicdanı olduğum için seçildim, minnettarım”

Türkiye’de de benim CHP politikalarıyla ilgili, politika yapma biçimim, bu konudaki kararlılığım, mücadele azmim bilerek ve donanımlı politika yapmamodelim, örgütte büyük bir karşılık buldu ve ben PM seçimlerine örgütün vicdanı olarak yansıdım, örgütün vicdanı olarak seçildim ve örgüte minnettarım. Örgütlü siyaset çok önemlidir ve onlardan da emin olsunlar ki o vicdanları Parti Meclisi’ne yansıyacaktır. Asla, örgütün vicdanında parti Meclisinde başka bir davranış biçimim olmayacaktır.

Beklediğimin altında az oy aldım. Çünkü bir çok delege oy verme isteklerinin olmasına rağmen bir takım nedenlerden dolayı vermeleri gereken oyu veremediklerini, sandıkta bu durumun ortaya çıkacağını ve sıkıntıya düşebileceklerini ifade ederek oy vermediler, ver

emediler. Bugün kurultay olsa birinci çıkacağıma eminim çünkü bu örgütün vicdanı var. Kurultaydan beri telefonum susmuyor ay vermeyenler arayıp özür diliyor.

“Kıvıran bir siyasetçi değilim”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Trabzon kurucu başkanıyım. Hayatım boyunca da Cumhuriyetin değerlerinden, Atatürk ilkelerinden, CHP’nin 6 ok ilkesinden ve Misak-ı Milli’den hukukun üstünlüğünden, özgür ve demokratik Türkiye idealinden hiç ayrılmadım. Kıvıran ve çeviren bir siyasetçi tipi yok bende, insanlar hangi olayda benim nasıl tavır göstereceğimi bilirler.

Atatürkçü, laik, Cumhuriyetin değerlerine inanan ve altı ok siyaset ilkeleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak İzmir’den 4 oy aldım. İzmir’den daha çok oy bekliyordum ama olmadı, oy ceren 4 delegeye teşekkür ediyorum.

"Kürt delegelere minnettarım"

Bu çok büyük bir sosyolojik analiz, bundan sonra da o alanda büyük bir emek harcamam gerektiğini biliyorum. En çok oyu Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusundan aldım. Hakkari, Batman, Bitlis, Siirt, Dilarbakır, Urfa, Van’dan aldım. Bana inançlarını gösterirken bizi yaftalayan Türkiye’deki siyasete de lanet olsun dediler. Türkiye’nin batısındakiler kadar bu ülkenin soranlarına hakimiz çözüm de Misak-ı Milli’de, ulus devlette ve CHP’nin 6 ok ilkeleri, onlar kadar, bizim kadar ilkemizdir, hiç kimse bize yurtseverlik anlatmasın diye büyük bir oy verdiler.

Kürt delegelere minnettarım. Buralarda dediğiniz gibi CHP’nin hiçbir milletvekili yok. Şanlıurfadan sorumlu milletvekiliyim, ne zaman aradılarsa telefonlarını açtım, sorunlarıyla ilgilendim, sahipsiz bırakmadım. Sizinle konuşurken Ankara’da acil serviste yatmakta olan bir hastanın Urfa’dan yakını aradı, hemen ona döneceğim.

Siyasetçi çalışmalı, bilgi ve birikimli olmalı ve mutlaka reformist olmalı. Halka dokunuyorum, tüm sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum, telefonlara kendim bakıyorum. 25 yıldır kullandığım telefonu hiç değiştirmedim. Herşeyin karşılığını da Kurultay’da gösterdiler.