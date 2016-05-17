CHP’li Gürsel Tekin: Dokunulmazlıkların kaldırılması Türk siyasetini itibarsızlaştırma projesidir!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, siyasete 7 Haziran’dan sonra ipotek konulduğunu, ilerleyen süreçte Türkiye’de bir kaos yaratılarak dokunulmazlık sürecine kadar gelindiğini söyledi ve “Dokunulmazlıkların kaldırılması Türk siyasetini itibarsızlaştırma, çürütme projesidir” dedi. Bu durumu her milletvekilinin iyi değerlendirmesi gerektiğine belirten Tekin, "Aksi takdirde başka manzaralarla karşı karşı kalabiliriz" uyarısında bulundu.

“Başbakan konkordato ilan etti” Tekin’in T24’e değerlendirmeleri şöyle.

“Aslında 7 Haziran’dan sonra maalesef Saray eliyle Türk siyasetine ipotek konuldu. Yani normal b.ir hükümetin çıkmasının ötesinde parlamento 550 milletvekili ile kendi Meclis başkanının seçemez duruma getirildi. Sonrasında biliyorsunuz Türkiye’de bir kaos yaratıldı. Terör eylemleri, ekonomik r kriz derken yeni bir seçim oldu. Sayın hocamız yüzde 49 gibi bir oyla aldı başbakan oldu. 26 Şubatta Başbakanın bir açıklaması vardı ,‘Ey Kılıçdaroğlu bizi millet getirdi millik götürür’ diye. Bundan 45 gün sonra maalesef konkordato ilan etti. İlk kez bir siyasette yüzde 49 oy almış bir Başbakan konkordato ilan etti. Ben iflas ettim diyor. Bir başka siyasi partiler başka şeylerle meşgul. Sadece CHP işi götürmeye çalışıyor. Bütün olup bitenlerin üstüne dokunulmazlık Türk siyasetini itibarsızlaştırma, çürütme projesidir. Aslında her milletvekilinin bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Aksi takdirde yarın başka manzaralarla karşı karşıya kalabiliriz.”