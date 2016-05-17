Dokunulmazlık görüşmelerinde oy sayımı başladı

HDP'nin Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında verdiği gensoruyu geri çekmesinin ardından TBMM Genel Kurul'da dokunulmazlık görüşmeleri başladı. Teklif için gizli yapılan oylama 20.09 itibariyle sona erdi. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tartışmanın ardından hazırlanan anayasa değişikliği kavgalı komisyon görüşmelerinin ardından Meclis Genel Kurulu gündeminde. Meclis’te teklif üzerindeki ilk tur görüşmeler ve oylama yapılacak. İlk tur oylamada 330 milletvekilinin dokunulmazlıkların kaldırılması için oy vermesi maddelerin kabul edildiği anlamına gelecek.

İkinci tur oylamada ise teklifin referandum konusundaki akıbeti belli olacak. Eğer ikinci tur oylamada 367’nin üzerinde oy çıkarsa teklif referanduma gitmeyecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek. Milletvekillerinin oyları 367’nin altında kalırsa anayasa değişikliği için referandum yolu görünecek.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanları dokunulmazlıkların kaldırılması için oy kullanacaklarını daha önce açıklamıştı. Mevcut sandalye dağılımına göre Meclis’te Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 317, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 133, Halkların Demokratik Partisi’nin 59, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 40 milletvekili bulunuyor.

Bugün yapılacak oylamada ret kararı çıkmaması için 330’un üzerinde oy yeterli ve bu sayıya ulaşılmasında sorun yok. Ancak referanduma gidilmeden düzenlemenin yürürlüğe girmesi için gereken 367 oya ulaşılmasında sorun yaşanabilir.

AK Parti ve MHP'nin toplamı 356

Meclis Başkanı çıkarıldığında AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin tamamı oylamaya katılıp dokunulmazlıkların kaldırılması için oy kullanırsa toplam sayı 356’ya ulaşıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılması için oy kullanacaklarını açıkladıkları halde CHP’den büyük bir fire bekleniyor. Birçok milletvekili şimdiden bu yönde oy kullanmayacaklarını açıkça söyledi. Şimdi akıllardaki soru CHP’den gelecek oyların referandum aralığının aşılmasına yetip yetmeyeceği.

En fazla dosya HDP'liler hakkında

Anayasa değişikliği 138 milletvekilini etkileyecek. Bunların 27'si AK Parti, 51'i CHP, 50'si HDP, 9'u MHP milletvekili. Hakkında fezleke bulunan bir isim ise bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka.

Bu 138 vekil hakkındaki dosyaların toplam sayısı ise 667. Bunların 46'sı AK Parti, 192'si CHP, 405'i HDP, 20'si MHP milletvekillerine, 5'i ise Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya ait.

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