CHP'li Güneş: CHP Silivri'yi izlemek yerine halkın sorunlarına eğilmeli!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, partisinin Ergenekon davasındaki tavrına yönelik yaptığı eleştirilere açıklık getirdi. Güneş, gazeteci Mahmut Övür'ün yazısına konu ettiği "Silivri'ye gitmediğimiz gün bu parti düzelecek." sözünü yalanlamadı. Ancak "Beni orada göremezsiniz.." ifadesini tashih etti. Kendisinin de 6 Şubat 2012'de vekil arkadaşlarıyla birlikte Ergenekon ve Balyoz davalarını izlediğini, sonrasında Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ile görüştüğünü kaydeden Güneş, itirazının davaların arkadaşları tarafından sık sık izlenmesine yönelik olduğunu vurguladı. Güneş, "CHP, sürekli bu davaların izleyicisi olmak yerine halkın ıstırap duyduğu başka sorunlara da eğilmek zorunluluğu ortadadır. Söz konusu yemekte söylenen de budur. Nitekim son aylarda tutuklu vekiller konusunun yanı sıra özellikle terördeki tırmanış, Suriye'de izlenen dış politika hatası, eğitim sisteminde yapılan hatalar gibi konulara CHP odaklanmaya başlamıştır. Doğrusu da budur." dedi.

Zaman'da yer alan habere göre Güneş, İlhan Cihaner için söylediği "Ben onu solcu biliyordum, meğer o ulusalcıymış." sözlerini de teyit etti: "Cihaner, son kurultayda hiçbir listede yer almamasına rağmen Parti Meclisi'ne delerek girmesi, parti içinde son dönemde daha da duyarlılık gösterilen ulusalcılık refleksine bağlanmalıdır. Parti tabanının da çalışma arkadaşım Cihaner'i bu anlamda kendisine yakın gördüğü anlaşılmaktadır."

Övür'ün yazısında geçen "Onların (tutuklu vekillerin) aday olmaması için birkaç arkadaş çok uğraştık ama başaramadık." ifadesi için de şu yorumu yapmakla yetindi: "Milletvekili listeleri hazırlanırken bazı arkadaşların bu hükümetin tutuklu vekillerin dışarı çıkmasına müsaade etmeyeceği, bu davaların siyasi nitelikli olduğu ve çok büyük bir sıkıntı ile karşılaşabileceğimiz uyarıları da ne yazık ki, haklı çıkmıştır. Ama bu ayıp Parlamento'da çoğunluğu bulunan partiye ait değildir de kime aittir?"

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, önceki gün köşesinde, CHP'li Hurşit Güneş'in, partisinin Ergenekon ve Balyoz davalarına yönelik tavrıyla ilgili eleştirilerine yer vermişti. Övür, kendisinin de hazır bulunduğu yemekte Güneş'in şu eleştirilerde bulunduğunu belirtmişti: "Silivri'ye gitmediğimiz gün bu parti düzelecek. Beni orada göremezsiniz. Onların aday olmaması için birkaç arkadaş çok uğraştık ama başaramadık. Listeyi delip giren savcı İlhan Cihaner'in tutumuna da çok şaşırdım. Ben onu solcu biliyordum, meğer o ulusalcıymış..."