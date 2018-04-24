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Politika

CHP'li Göker: Panik başlamış, 24 Haziran akşamı “Bahçeli bizi kandırdı” derlerse şaşırmayalım

"Grup konuşmasındaki küfür ve hakarete bakınca panik başlamış..."

24 Nisan 2018 16:31

AKP’nin TBMM’deki grup toplantısını değerlendiren CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, iktidar partisinde ‘paniğin başladığı’ yorumunda bulundu. Göker, 24 Haziran gecesi AKP’den “(MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli bizi kandırdı” açıklaması gelebilir iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından da biri olan Göker, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Grup konuşmasındaki küfür ve hakarete bakınca panik başlamış. 24 Haziran akşamı şunu duyarsak şaşırmayalım.. ‘Bahçeli bizi kandırdı’” ifadelerini kullandı.

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