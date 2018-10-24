CHP'li Girgin: 2019 yılı bütçesi faiz, israf ve zam bütçesidir

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Milletvekili Süleyman Girgin, 2019 yılı bütçesini eleştirerek, \"Bu bütçe, faiz, israf ve zam bütçesidir\" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısı öncesinde kürsüye \'Malzeme değiliz işçiyiz\', \'Taşeron işçiye üvey evlat muamelesine hayır\' yazan ve taşeron işçilere verilen sözlerin yazılı olduğu dövizleri astı. Girgin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlandığını kaydetti. CHP\'li Girgin, 2019 Yılı Bütçe Teklifi’ni eleştirerek, \"Bu bütçe, faiz, israf ve zam bütçesidir. Taşerona gelince zorla kadro, işçiye ve çiftçiye gelince zam yok ama Cumhurbaşkanına gelince kapılar sonuna kadar açık, tasarruf yok. Sen vatandaşa \'tasarruf\' diyeceksin ama maaşını 74 bin liraya çıkaracaksın. İktidar, kangrenleşen taşeron konusuna pansuman çözüm yapmayı bırakmalıdır. Sorunun çözümü basittir. Şu an itibarıyla çalışmakta olan kamudaki tüm işçiler kadroya alınmalıdır\" diye konuştu.



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