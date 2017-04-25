CHP'li Fikri Sağlar: Adalet Bakanı milletvekilliğinden istifa edecek mi?

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" ile ilgili olarak "Bugün, Cumhurbaşkanın kontenjanından girecek olan Adalet Bakanı milletvekilliğinden istifa edecek mi? Bir parlamenterin Adalet Bakanı olarak oturması, kabul edilen şimdiki Anayasa’ya aykırıdır. Adalet Bakanı Anayasa’ya göre mutlaka dışarıdan atanmalıdır" dedi.

Fikri Sağlar'ın "Adalet Bakanı değişecek mi?!" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Pek farkında değiliz. Rejim değişti!.. Henüz YSK kesin sonucu ilan etmediği için “Anayasa’nın gözle görülür değişiklikleri” yürürlüğe girmedi. Denilebilir ki, “Zaten 2019’da tam olarak tek adam yönetimi başlayacak.”



Ama hayır!.. 16 Nisan akşamı yeni dönem denilen, aslında, 3 yıldır Anayasa’ya rağmen devam eden dönem, yeni bir kılıf içinde sunulmaya başladı.



Tek adam yönetimi, ilk defa YSK’nin üzerinden uyguladığı oyunlar ve talimatlar çerçevesinde referandumun sonucunu tartışmasız ve yasadışı bir kararla değiştirdi…



Böylece daha birinci dakikada, tek adam yönetiminin neler yapabileceği görüldü!..



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Tekrar referanduma dönersek. 16 Nisan’daki oylama meşru değildir!..



Her ne kadar YSK kendini korumak adına tüm itirazları anında reddetmişse de alınan sonucun meşru olmadığını bir uluslararası kuruluş olan ve iktidar tarafından davet edilen AGİT’in raporunda da açıkça belirlenmiştir!..



Aynı YSK 2014 Güroymak Seçimi’ni mühürsüz oy pusulası ve zarflar nedeniyle feshetti. Bu kez ise tam tersi karar verdi. Hem de yurtiçi ve dışı oylamalarda çifte standart kullanarak…



Bu konu çok tartışıldı!.. Eğer ülkede yaşayanların yarısı oylarının çalındığı, sonucun manipüle edildiğini, baskı ve şiddetle böyle bir sonucun çıktığını söylüyor ve de buna inanıyorsa, bu referandum sadece, hukuk önünde değil, vicdanlarda da geçerliliğini yitirmiştir!..



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Muhtemelen bu hafta içinde bağımlı YSK kesin sonuçları ilan edecektir. Böylece “mağrur” tarafın hemen yapacağı iki konu gündeme gelecek.



Öncelikle HSK(Hâkimler ve Savcılar Kurulu)’nın yeni 13 üyesi atanacak. Altısını RTE, yedisini de TBMM seçecektir.



Ve RTE, AKP’ye resmen girecektir.



Burada bir sorun ortaya çıkıyor!..



RTE partili olursa, daha önce ettiği tarafsızlık yemini ne olacak?.



Yeniden taraflı olduğuna dair(!) yemin etmesi gerekiyor.



Ancak Anayasa’da C/Başkanlık için yeni bir yemin metni yok!..



Hem partili hem de namusu ve şerefi üzerine tarafsız olduğuna yemin eden bir kişi partili ve tarafsız olma niteliğiyle orada nasıl oturacak!!..



Bu bir garabettir. Tabii partili olduğu andan itibaren tarafsızlık ilkesi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla yeminin anlamı da kalmıyor!..



RTE; ya taraflı olarak yeminine sadık kalmayacak!.. Bu arada namus ve şeref ayaklar altına alınmış olacak..



Ya da yeminine sadık kalıp 2019’a kadar AKP’ye girmeyecek!..



Aksi olursa, ettiği yemini tutmayan bir kişi olarak tarihe geçecek!..



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İkinci sorun da HSK seçiminde çıkacaktır!..



Değişen anayasanın temelinde yatan ilke, yürütme organın da C/Başkan tarafından seçilmesi.



Kaldı ki RTE/AKP, anayasadaki değişimi “rejimi değil hükûmet kurmadaki sistemi değiştiriyoruz” diye tanıttı…



Hatta daha da ileri giderek, “Hükümeti sizin seçtiğiniz kişi sizin adınıza kuruyor” dedi.



Anayasa maddelerinde açıkça; “Hükümet üyeleri milletvekili olamaz” diye yazıyor. “Milletvekili ise derhal istifa etmeleri gerekir” deniyor…



Bu kadar açık madde var iken, bugün, C/Başkanın kontenjanından girecek olan Adalet Bakanı milletvekilliğinden istifa edecek mi?!.



Bir parlamenterin Adalet Bakanı olarak oturması, kabul edilen şimdiki Anayasa’ya aykırıdır!..



Adalet Bakanı Anayasa’ya göre mutlaka dışarıdan atanmalıdır!..



Böyle olsa bile, yine tartışma çıkacaktır. Çünkü bugünkü Anayasa’ya göre dışarıdan atanan bakanlar Meclis’te yeminleri sonrası, milletvekili özlük hakkına sahip olurlar!..



Buradaki durumu açıklamaktaki amaç, kendi yaptıkları anayasaya bile uymayacaklarının anlaşılmasıdır…



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Bu iki sorunlu konuyla ilgili anayasanın yürürlüğe girdikten sonra öncelikli yapılacak işler maddesinde hiçbir açıklama yoktur!..



Oysa birçok konuda yarım da olsa açıklamalar var.



Örneğin, “Yerel ve genel seçimlerin bir arada yapılamayacağına dair bir düzenleme” gayet açık bir şekilde yazılmış…



Ama en can alıcı konular ortada bırakılmış!..



Baştan sona ucube bir durum!..



Aslında günler geçtikçe bir adam için çıkarılan ve rejimi değiştiren bu karanlık dönem, bizi daha büyük cenderenin içine sokacaktır!



Keyfilik, ülkeyi hukuksuzluğa götürecektir!..



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Muhtemelen uyum yasalarının istenilen anlamda çıkarılması için RTE/AKP, MHP’ye ihtiyaç duyacaktır.



Bu ittifakı sağlama almak için önümüzde yeni bir hükümet değişikliği ile MHP’li bakanlar görürsek şaşırmayalım!..



Bakıldığında rejim değişikliğini isteyen cephe, adım adım yoluna devam ediyor.

Ancak “sert ve vahşi bir oyun” içinde oldukları için etrafı yıkıp dökerek ilerliyorlar…



OHAL bahanesiyle tutuklamalar, düşünce özgürlüğüne getirilen sansürler, korkutmalar ve baskı devam ediyor.



Referandum sahtekârlığını dile getirenlere şiddet uygulanıyor!..



Milletin “Hayır oyuna” rağmen belledikleri yoldan yalanlar ve dolanlarla yürüyorlar.



Düşünün “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamalarını bile “Kutlu Doğum Haftası” gerekçesiyle engelleniyor.



Hicri Takvim günlerinin Rumi takvime göre sürekli değişmesi nedeniyle Dini Bayram ve dini günler, kullandığımız Rumi Takvime göre farklı tarihlerde kutlanır.



Bu iktidar zamanında, “Kutlu Doğum Haftası” tarihi, milletin Egemenliğinin kabul edildiği TBMM’nin kuruluş tarihiyle aynı güne sabitlenmiştir.



Bu bir tesadüf değildir!..



Laik demokratik Cumhuriyet’e duyulan hınçtır!..



Bir reddiye ve kinin dışavurumudur!..



Bu durumun farkına olan ülkede yaşayanların en az yarısı, çok büyük duyarlılık içinde “referandumda HAYIR” çalışması içine girdi…



Ne kadar haklı oldukları hemen seçimde yapılan hilelerle görüldü!..



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Laik demokrasiye inanmış, parlamenter rejimden yana olan insanlar daha önceki ideolojilerine, partilerine ya da kimliklerine bakmadan ortak noktada birleşerek, bu güne kadar görülmemiş bir dayanışma içerisinde çaba gösterdiler.



Karşılıklı müthiş bir anlayış, geleceğe dair duyarlılık, insan onuruna yakışır bir içtenlikle mücadele ettiler. Son derece disiplinli ve bir o kadar da kucaklayıcı bir duruş sergilediler.



Ama devletin gücüne, onu yönetenlerin entrika, baskı ve şiddetine karşı duramadılar.



HAYIR kazandı. Ama devlet, milletin tercihini elinden aldı…



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Şimdi tek yol kalıyor!..



Kararlı, inançlı ve cesurca laik demokrasiye sarılmak. Hak, özgürlük ve eşitlik için alanlara ve sokaklara inmek. Köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe, kent kent dolaşmak. Demokrasinin meşru zeminlerinde, anayasal toplanma ve gösteri hakkını uygarca, şiddete geçit vermeden kullanmaktır…



Tabii ki siyasi partiler, Meclis’te üzerlerine düşen görevi yapacaklardır.



Ancak, laikliğin kalkmasını isteyen, egemenliği bir kişiye vermek için yeminli mücadele veren, demokrasi ve özgürlükleri kısıtlayan, insana saygıya yan gözle bakan, emeği yok sayan bugünkü meclisin çoğunluğunun izin verdiği oranda siyaset yapılacağını bilmeleri gerekir. Böyle bir konum yapmak halka bir şey vermez!.



Meclis’teki kavgalar, yüksek tansiyonlu söylevler milleti tatmin etmez!.



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Siyasi partiler, STK’lere odalara kısaca yurttaşlara güven vermeliler.



Ülkesini seven, demokrasiyi sahiplenen, hukuk devletine inanan insanlar, emeği, aşı, işi ve sosyal güvencesi olan çağdaş bir cumhuriyette yaşamak istiyorlar!.



Güven, sesinizi yükselterek değil, samimi, kararlı, inançlı ve cesurca demokrasi için halkın içinde mücadele ederek kazanılır!..



Önderlik, kimliğinizi saklamadan herkesi kucaklamakla yapılır!..