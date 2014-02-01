CHP'li Faik Öztrak: Başbakan kendi medyasını kurmak için haraç havuzu oluşturmuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Sabah-atv’nin satışıyla ilgili ses kayıtlarını değerlendirirken “Sızan bilgiler doğruysa Başbakan Tayyip Erdoğan kendi medyasını oluşturmak için müteahhitlere haraç havuzu yaptırmış; kesilen bu haraçlar karşılığında kamu ihaleleri müteahhitlere paylaştırılmış" dedi.

Zman'da yer alan habere göre Öztrak, "Bu korkunç iddialara muhatap olan Başbakan’ın yapması gereken kenara çekilip yapılan soruşturmaların önünü açmaktır. Bunlar Yüce Divanlık suçlardır.” yorumununda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da, tapeleri Meclis gündemine taşıdı. Oran, Başbakan Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“21 Temmuz 2013 tarihinde Cengiz Koloğlu ile evinizde yaptığınız görüşmede Sabah ve atv ile ilgili olarak ‘sıkıntıdayız, hallolacak bu iş’ demek suretiyle bu basın organlarının alınması yönünde sözlü bir talimat verdiniz mi? Sabah-atv satış koordinatörünüz Binali Yıldırım mıdır? Takip için Bilal Erdoğan’ı görevlendirdiniz mi? 21 Ağustos 2013 tarihinde sizin talimatınız doğrultusunda o dönem bakanlık yapmakta olan Binali Yıldırım, İbrahim Çeçen ve Mehmet Cengiz’e Turkuaz Grubunun Cengiz, Kolin, Limak tarafından satın alınması için bir talimat vermiş midir?”