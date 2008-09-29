CHP'li Eryılmaz disiplinlik oldu

Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın Çankaya Belediyesi'nde nasıl rüşvet alındığına ilişkin ses kaydının ortaya çıkmasından sonra, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın Eryılmaz hakkında disiplin işlemi yapılmasını isteyen bir yazıyı genel merkeze gönderdiği öğrenildi.



Deniz Feneri Derneği e. V ile ilişkileri sorgulanan Kanal 7'de yayınlanan konuşmada Eryılmaz, CHP'li belediye Meclis üyelerinin, kendisinden tehditle rüşvet istediğini savunuyor. Kayıtta, Eryılmaz olduğu söylenen kişi, 'yamyam' diye hitap ettiği partilileri "Bugün ne götürürüm" derdi içinde olmakla suçluyor ve "İş, miş bakamıyorum" diyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği parasal desteği açıklayan Eryılmaz, "Bak şimdi Balbay'a (Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi) 100 milyar ödememiz lazım; yok çıkmadı adamlardan gazete alıyoruz, ilan veriyoruz, yazı yazıyoruz. Kolay değil gazete" ifadelerini kullanıyor.



Krize yol açtı



Edinilen bilgilere göre, Çankaya Belediyesi'nde nasıl rüşvet alındığının Muzaffer Eryılmaz'ın ağzından aktarıldığı kaset, CHP içinde büyük bir krize yol açtı. Genel olarak CHP'li belediye Meclis üyelerinin tamamını rüşvet çarkının içinde gösteren konuşma kaydını, Eryılmaz tarafından "montaj" denilerek reddedildiyse de, bu açıklama partide inandırıcı bulunmadı. Kaset kaydının 2006 yılına ait olduğunu ileri süren ve isminin verilmesini istemeyen bir CHP yetkilisi, 2006'da Eryılmaz'ın, belediye bütçesini Belediye Meclisinden onaylatma sorunu yaşadığını ve bunun üzerine AKP'lilerle ittifaka girdiğini anımsattı.



Kulislerde ise, sözkonusu kasedin varlığının yaklaşık bir yıldır bilindiği ve konuşulduğu, birçok kişinin elinde de sözkonusu kaydın bulunduğu konuşuluyor. Bu arada, Muzaffer Eryılmaz'ın kendisinin de bazı görüşmeleri kasete aldığı ifade ediliyor.



Aday gösterilmeyecekti



Çeşitli toplum kesimleriyle olumsuz ilişkileri nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadığı bilinen Eryılmaz'ın CHP'den yeniden aday gösterilmeyeceği kesinlik kazanmıştı. Göreve geldikten hemen sonra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan A Takımı taktiklerini de sorduğu bilinen, belediyedeki sendikaya karşı çıkarak, Yerel-İş'i kurduran ve işçilerin buraya üye olması için baskı yapan Eryılmaz'ın genel merkezle ilişkilerinin de çok kötü olduğu biliniyor. CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın, geçen ay düzenlenen Divriği Pilav gününde, protokolde herkesle tokalaşırken, Eryılmaz'ı bilerek atladığı, Sav'ın Eryılmaz'ın kendisine gönderdiği bir hediyeyi de iade ettiği de kulislerde konuşuluyor. Sav'ın, Eryılmaz'a yönelik tepkisini bir konuşmada "Çankaya Belediyesi'nin şapkasını dahi görmek istemiyorum" şeklinde ifade ettiği ifade ediliyor. Eryılmaz, deşifre olan ses kaydında Meclis üyelerini suçlarken, "Beni Önder Sav'la tehdit ediyorlar" demişti.