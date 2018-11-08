T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Erol: Üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama CHP kimliğini alamazlar

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti disiplinine sevk edildiğini televizyondan öğrendiğini belirterek, "Disipline sevk edilme gerekçem, grup başkan vekillerinden izin almadan televizyon programına katılmamdır

08 Kasım 2018 20:36

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti disiplinine sevk edildiğini televizyondan öğrendiğini belirterek, \"Disipline sevk edilme gerekçem, grup başkan vekillerinden izin almadan televizyon programına katılmamdır. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler; ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar\" dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Erol, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, Grup Yönetim Kurulu\'nca Grup Disiplin Kurulu\'na sevk edilmesini değerlendirdi. CHP\'li Erol, disipline sevk edilmesine ilişkin \"Ben de televizyonlarda, alt yazıdan öğrendim. Gerekçesi, grup başkan vekillerinden izin almayarak, televizyon programına katılmak. Programa çıkarken, ulaştığım kadarıyla bilgi veriyorum. Sevindirici olan yanı ise katladığım programlarda konuşmaların içeriğinden dolayı değil, yalnızca televizyon programına katılmaktan dolayı bir disiplin süreci başlatılması. Demek ki parti içinde biraz daha dikkatli olmalıyız. Son derece üzgünüm. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler; ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar. İzin almadan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmemizi üzüntüyle karşılıyorum. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NursimaDHACHP Elazığ Milletvekili Gürsel ErolPartiyleCHPCHP Elazığ Milletvekili Erol TBMMGrup Yönetim Kurulu Grup Disiplin KuruluCHP ErolGerekçesiProgramaSevindiriciDemekSonPartimin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24