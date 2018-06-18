T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirdi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ 1'inci sıra milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı

18 Haziran 2018 20:08

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ 1\'inci sıra milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle rahatsızlandığı belirlenen Erol\'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
CHP Tunceli Milletvekili ve 24 Haziran seçimlerinde Elazığ 1\'inci sıra adayı Gürsel Erol, Elazığ\'da seçim ziyaretlerini sürdürürken baygınlık geçirdi. Partililerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Erol\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gürsel Erol\'un aşırı yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle rahatsızlandığı, bir süre gözetim altında tutulacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA CHP Tunceli MilletvekiliElazığGürsel ErolErolCHP Tunceli MilletvekiliHaziranGürsel Erol ElazığPartililerinFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24