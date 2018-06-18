CHP'li Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirdi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ 1\'inci sıra milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle rahatsızlandığı belirlenen Erol\'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

CHP Tunceli Milletvekili ve 24 Haziran seçimlerinde Elazığ 1\'inci sıra adayı Gürsel Erol, Elazığ\'da seçim ziyaretlerini sürdürürken baygınlık geçirdi. Partililerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Erol\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gürsel Erol\'un aşırı yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle rahatsızlandığı, bir süre gözetim altında tutulacağı belirtildi.



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