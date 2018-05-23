CHP'li Eren Erdem'in açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

TIKLAYIN-Eren Erdem: Zaman gazetesinin önüne Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim, Tezcan'ın temin ettiği belgelerle tweet attım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in telefonla bağlandığı Artı TV'de Zaman Gazetesi'ne Genel Başkan'ın talimatıyla gittiği ve MİT TIR'ları belgelerini de Tezcan'dan aldığı yönündeki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek, Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurt dışına çıkamamıştı.

TIKLAYIN-"MİT tutanaklarını CHP Sözcüsü Tezcan'dan temin ettim" diyen CHP'li Erdem'den yeni açıklama

Erdem dün telefonla bağlandığı programda dava hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etmek şeklinde bir suçlamayla soruşturma açmışlar. Bunu da iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi MİT TIR'ları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweet'ler. Diğeri de Zaman gazetesi ve benzer kurumların önüne gitmek.

Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede bir talimat vardır, partimin bir iradesi vardır. O gün de Zaman gazetesinin önüne genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'na verdiği talimatla gittik.

Diğeri de MİT TIR'ları davası hususunda yaşanan hadise. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek tweet'ler attım."