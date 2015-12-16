CHP'li Eren Erdem: Soruşturma açan savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Rus kanalı RT’ye verdiği röportaj nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatılan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, soruşturma açan savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’li Erdem hakkında, 14 Aralık’ta RT kanalına verdiği röportajda, IŞİD’in öldürücü kimyasal sarin gazı bileşenlerini Türkiye’den elde ettiğini ifade eden sözleri hakkında soruşturma açmıştı.

T24’e konuşan Eren Erdem, hakkında açılan soruşturmanın susturma ve sindirme operasyonu olduğunu ifade ederek, “Hedef gösterdiği ve suç uydurduğu için soruşturma açan savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Erdem, “Kimse bizden böyle bir şey beklemesin. Dik durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“’AKP taşıdı’ demedim, niye üzerlerine alındılar”

Eren Erdem, TBMM’de gazetecilerin hakkında soruşturma açılmasına neden olan, IŞİD terör örgütüne sarin gazı sevkiyatının Türkiye’den yapıldığına ilişkin açıklamaları değerlendirdi. Bu konuda hazırlanan iddianameye dikkat çeken Erdem, “Ben AKP taşıdı demedim; niye üzerlerine alındılar? İddianamede yer alanları söyledim. Bunu ilk olarak İstanbul İl Başkanlığı’nda söyledim. Daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda aynı konuşmayı yaptım. Rus Televizyonuna Türkiye’de söylemediğim hiçbir şeyi söylemedim. Oraya da ne söylediysem aynısını söyledim. Eğer, Türkiye’de söylemediğim bir şeyi söyleseydim o doğru olmazdı. Böyle bir şey de yok. Bu tümüyle beni sindirmeye, susturmaya yönelik bir operasyondur” dedi.

Erdem, Osmanlı Ocakları’ndan grupların evinin önünde slogan atarak tehdit ettiklerini de söyledi.

Eren Erdem’in AKP’lileri kızdıran konuşması ise şöyle:

TBMM Genel Kurulu’nun geçen haftaki oturumunda söz alan CHP’li Erdem şunları söylemişti:

Eren Erdem: Arkadaşlar, biliyorsunuz, Orta Doğu'da sarin gazı kullanılarak binlerce çocuk katledildi; katledildi, öldürüldü. Medyamızda bu gazı kimlerin kullandığı yönünde çeşitli ithamlar yer aldı. Soruyorum: Soruşturma numarası (2013/351), esas numarası (2013/139), iddianame numarası (2013/120), Adana Cumhuriyet Başsavcılığı. Korkmayın, savcı paralel değil, hâlâ görevinin başında ve hükûmetin bölgedeki iradesine de fevkalade sadık bir savcı; diyor ki: "Türkiye'de birileri IŞİD terör örgütünün mensuplarıyla irtibat kurmak suretiyle kimyasal silah olan sarin gazının hammaddesinin sevkiyatını sağlamıştır." Savcı bununla ilgili bir soruşturma başlatmış.

Arkadaşlar, göstereyim buyurun, bununla alakalı bir tutuklama yapılmış, bir operasyon yapılmış ve bu sevkiyatı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıslar tutuklanmışlar, cezaevine konmuşlar. Ve bu sevkiyatla ilgili, savcının talimatıyla, iddia edilen şahısların tamamının telefonları dinlenmiş; o da bu iddianamede mevcut. Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu iddianameye fevkalade haiz ve vâkıf çünkü çıktı, medyada açıklama da yaptı.

Arkadaşlar, bu tutukluların akıbeti ne oldu biliyor musunuz? Bir hafta içerisinde dosya kapatıldı, tutuklular serbest bırakıldı ve Suriye sınırını geçerek Türkiye'yi terk ettiler. Soruyorum şimdi: Sizin adalet anlayışınız bu mudur?”