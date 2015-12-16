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CHP’li Eren Erdem hakkında resen soruşturma

Erdem, IŞİD'e giden kimyasal silahların sevkiyatının Türkiye'den yapıldığını öne sürmüştü

16 Aralık 2015 14:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, 14 Aralık'ta Rus kanalı RT'de yer alan röportajındaki iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. Erdem, verdiği röportajda IŞİD teröristlerinin öldürücü kimyasal sarin gazı bileşenlerini Türkiye’den edindiği iddiasında bulunmuştu. 

Hürriyet’in haberine göre  basında çıkan haberler üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında, Erdem'in sözlerinin nakledildiği haberler derlendi. RT kanalında İngilizce yayınlanan haberin Türkçe'ye çevrileceği öğrenildi.

Malatya'da yaşayan Cemal Hanilçi de aynı iddialar nedeniyle Erdem hakkında "vatana ihanet" iddiasıyla dün suç duyurusunda bulunmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, RT kanalına verdiği röportajda, IŞİD teröristlerinin öldürücü kimyasal sarin gazı bileşenlerini Türkiye’den edindiğini iddia etmişti.

 

Ne olmuştu?

Erdem, Rusya devletine ait RT kanalına verdiği röportajda, IŞİD teröristlerinin öldürücü kimyasal sarin gazı bileşenlerini Türkiye’den edindiği iddiasında bulunmuştu.

Erdem ise “Verdiğim demeçlerin hiç birinde hükümetin IŞİD’e sarin gazı verdiğini söylemedim. Böyle bir ifadem yok. Tam tersine IŞİD’in Avrupa’dan kimyasal silahları temin ettiğini ve iddianamedeki bilgiyi de aktararak bunun Türkiye üzerinden sevkiyatın yapıldığını ifade ettim. Havuz medyası öyle bir noktaya getirdi ki. ‘Vatan haini, kendi kafasına sıktı’ gibi şeyler söylendi. Cem Küçük gibi isimlerin doğrudan hedef göstermesi ile karşılaştım. Linç kampanyası başlatıldı. Kurşuna dizelim mi gibi sosyal medya anketleri yapıldı. Evimin adresi paylaşılıyor. Osmanlı Ocaklarına bağlı olduğu bilinen kişilerden ‘Bu adamı yaşatmayacağız’ mesajları geliyor” diye kendini savunmuştu.


 

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