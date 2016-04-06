CHP'li Eren Erdem: Kapanan Karşı gazetesine düzenlenen operasyonda gazetenin sahibi gizli tanıklık yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Karşı gazetesine yönelik yapılan operasyon ve gözaltılar hakıında basın toplantısı düzenledi. Konunun Reza Zarrab’ın ABD’de yargılanması ve toplumsal muhalefetin bastırılmasıyla yakından ilişkili olduğunu belirten Erdem, “Karşı gazetesinin çalışanlarının gözaltına alınmasının sebebi, bir bana yönelik bir kumpas kurabilmek, iki Reza Zarrab'la ilgili kirli ilişkileri ortaya koymuş tek gazete olan Karşı Gazetesi üzerinden ABD’deki yargılamayı örtbas etmek. Karşı gazetesini bir dava içerisine koymak, ortada Reza Zarrab'la alakalı olan her şeyi karartmak anlamına gelir.” dedi. Erdem açıklamasında, operasyonda gizli tanıklık yapan kişinin kapanan Karşı gazetesinin imtiyaz sahibi Turan Ababey olduğunu ileri sürdü.

Gazetenin eski sahibiyle, gazete kapandıktan sonra yaptıkları yazışmayı basın mensuplarına gösteren Erdem, gizli tanık olan söz konusu şahsın birileri tarafından yönlendirildiğini ileri sürdü. Erdem, “Ben bugün burada bir suç işleyeceğim ve bir davanın gizli tanığını ifşa edeceğim. İktidarın insanlara nasıl kumpas kurduğuna, kumpas kurarken nasıl yöntemler uyguladığına tanık olacağız. Dün benim genel yayın yönetmenliği yaptığım Karşı Gazetesi’nin eski kadrosuna operasyon yapıldı. Dün yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler, bir iddianameye dayanarak gözaltına alındılar. Bu iddianamede benim de adım geçiyor. Benimle alakalı olan bölümde tek bir tape yok, tek bir dinleme yok, fiziki takip yok. Tek bir gizli tanık var. Ayçiçeği kod adlı gizli tanık, tıpkı Ergenekon’da yapıldığı gibi konuşturulmak üzere gözaltına alınıyor. Ben bu şahsın gizli tanık olduğunu twitter’da kendisinin tanık olduğu itirafı üzerine anlamıştım. Peki, bakın bu gizli tanık kim? İktidar insanları nasıl ajanlaştırıyor? Bakın elimde bulunan yazışmalarda, bu kişi ‘Hükûmet IŞİD’le uğraştığım için bana saldırıyor’ sözüme karşılık bana ‘Soruları cevapla diyorlar, bütün sorular seninle ilgili’ diye yanıt veriyor, kim soruyu soruyor peki: Yıldıray Oğur. Gizli tanık, ‘Bana maddi olarak yardımcı olacaklarmış’ diye anlatmaya devam ediyor.” dedi.

“Fezlekeden korkmuyorum”

Bugün bazı gazetelerde "hakkında fezleke hazırlandığına" dair haberlerin bulunduğunu anlatan Erdem, fezlekeden korkmadığını ve fezlekenin Genel Kurul’a gelmesi durumunda, dokunulmazlığının kaldırılması için "Evet" oyunu kullanacağını bildirdi. Erdem, “Ben fezlekelerden korkacak kadar AKP’li değilim. Ben dün yaptığım her şeyin bugün arkasındayım. Bu operasyonun nedenini söyleyeyim; o gazete Reza Zarrab’ın Türkiye’deki ilişkilerini deşifre eden tek gazeteydi. Reza ABD’de yargılanmaya başlayınca böyle bir operasyon yapılmasını da ayrıca çok manidar buluyorum. Silivri veyahut da başka bir yer. Biz cezaevi korkusuyla denge gözetme adına hakikatleri saklayacak kadar çirkinleşmiş ve çirkefleşmiş bir siyasetin arkasına sığınmayız.” dedi.

Elinde gizli tanığın bir gazeteciyle ses kaydı bulunduğu belirten Erdem, “Toplumsal muhalefeti bastırmak için torba davalarla kirli kumpaslarla bizleri susturmaya çalışıyorlar. Siyaseten AKP'nin hegemonyasına karşı gösterdiğimiz tutarlı direnişten rahatsız oldukları için bize böyle saldırıyorlar. Hiçbir yalan ve iftiradan korkumuz yok, asıl onlar korksunlar.” dedi.