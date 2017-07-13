CHP'li Erdoğdu'dan 'korsan' rapor tepkisi: CHP’ye atılan bu ahlaksız iftiraları aynen sahibine iade ediyoruz

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştıran Komisyonu’nun hazırladığı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’a vermesi sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, basın açıklaması yaptı. Erdoğdu, raporu 'korsan' olarak tanımladı ve raporun toplatılmasını talep edeceklerini söyledi.

Erdoğdu yaptığı basın açıklamasında, “Yazılmış raporun değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan korsan raporun TBMM Başkanlığı tarafından kabul edilerek basılması ve dağıtılması, daha önce hiçbir darbe döneminde yaşanmamış bir skandaldır. TBMM geleneklerine, hukuka ve ahlaka aykırı bu işlem, 20 Temmuz darbesinin sonuçlarından birisidir. Tarihi boyunca FETÖ ve türevleriyle mücadele etmiş olan CHP’ye atılan bu ahlaksız iftiraları kabul etmiyor ve aynen sahibine iade ediyoruz. CHP’ye atılan iftiralar sahte bir “tahsilat makbuzu” ile başlamış ve korsan bir raporla da devem etmektedir” dedi.

Basın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bilindiği üzere, TBMM 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Reşat Petek 26 Mayıs 2017 tarihinde komisyon üyeleri ve kamuoyu ile Taslak Komisyon Raporunu paylaşmıştır.

"Taslak Komisyon Raporuna karşı komisyonun CHP’li üyeleri olarak hazırladığımız muhalefet şerhi Komisyon Başkanlığına 12 Haziran 2017 tarihinde teslim edilmiştir.

"Komisyon çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulmuş olan elektronik haberleşme grubu üzerinden Başkan Reşat Petek 11 Temmuz 2017 tarihinde saat 23:25’de bir mesaj paylaşarak Komisyon Raporunun 12 Temmuz 2017 günü saat 17:00’da TBMM Başkanlığına sunulacağını bildirmiştir.

"Bu mesaj üzerine Komisyon’dan TBMM Başkanlığına sunulacak olan Komisyon Raporunun son hali istenmiş ve elektronik ortamda temin edilerek incelenmiştir.

"Rapor üzerinde yaptığımız incelemede; 26 Mayıs 2017 tarihinde tarafımıza sunulan ve kamuoyuyla da paylaşılan taslak raporda yer almayan, partimizi suçlayan ağır iftiraların taslak rapor tarafımıza teslim edildikten sonra rapora eklendiği ve raporun nihai halinin CHP’li üyelerden gizlendiği anlaşılmıştır.

"Komisyon raporunun 2.2.3. Siyaset başlığı altına sonradan eklenen ve tarafımıza 26 Mayıs 2017’de teslim edilen taslak raporda yer almayan bu iftiraları kabul etmediğimizi vurgulamak istiyoruz.

Muhalefet şerhine esas aldığımız ve taslak raporda gizlenen iftira niteliğindeki bu ifadelerin raporun TBMM Başkanlığına teslim edilecek nüshasında ortaya çıkmasının gerek TBMM’nin çalışma usul ve kültürüne, gerekse de etik kurallara uymadığını da ifade etmek isteriz.

"Yazılmış raporun değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan korsan raporun TBMM Başkanlığı tarafından kabul edilerek basılması ve dağıtılması, daha önce hiçbir darbe döneminde yaşanmamış bir skandaldır. TBMM geleneklerine, hukuka ve ahlaka aykırı bu işlem, 20 Temmuz darbesinin sonuçlarından birisidir. Tarihi boyunca FETÖ ve türevleriyle mücadele etmiş olan CHP’ye atılan bu ahlaksız iftiraları kabul etmiyor ve aynen sahibine iade ediyoruz. CHP’ye atılan iftiralar sahte bir “tahsilat makbuzu” ile başlamış ve korsan bir raporla da devem etmektedir.

"Komisyon Başkanı Sayın Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017 günü TBMM Başkanlığına Komisyon Raporu ve Muhalefet Şerhleri adı altında iki cilt halinde sunulan raporlardan Muhalefet Şerhi raporunda partimizin hazırladığı bölüm Başkan Sayın Reşat Petek’in etik dışı tavrı yüzünden eksik kalmıştır.

"Sonuç olarak; partimize iftira atan, daha önce tarafımıza tevdi edilen taslak raporda yer almaması nedeniyle cevapsız kalan söz konusu ifadeler TBMM Başkanlığına teslim edilen rapordan çıkarılmayacaksa Muhalefet Şerhi raporumuzun yeniden yazılmasını teminen Komisyona iade edilmesini TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’dan talep ediyoruz. Bu konudaki resmi başvurumuz en kısa zamanda TBMM Başkanlık Makamına iletilecektir."