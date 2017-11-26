CHP’li Erdem: CHP ilk seçimlerde Kürt vatandaşların oylarında patlama yapacak

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili, \"Bizler doğu illerinde sürekli gidip oradaki vatandaşlarla konuşuyoruz. Oradaki vatandaşlar artık kendilerini nereye götürdüğü belli olmayan partilere oy vermek istemiyorlar. Doğudaki vatandaşlarımız CHP’den çok şey bekliyor. Onlara sahip çıkmamızı ve ilgi göstermemizi istiyorlar. CHP böyle yaptığı sürece ilk seçimlerde Kürt vatandaşların oylarında bir patlama yapacaktır. Bunu herkes görecek\" dedi.

Kayseri’de CHP Talas İlçe kongresi yapıldı. Talas\'taki bir düğün salonunda yapılan ilçe kongresine, CHP Parti Meclis üyesi ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Feyzullah Keskin, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongreye katılan CHP’li vekiller hükümete yüklendi. Kongre Divan Başkanlığı\'nı İstanbul Milletvekili Eren Erdem yaptı. Erdem, “Artık Türkiye’de çok kritik bir sürece geldik. CHP, bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşudur” dedi. Erdem, şunları söyledi:

\"Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Kamuoyunda yaşanan tartışmalara herkes takip ediyor. Artık Türkiye’de çok kritik bir sürece geldik. CHP bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşudur. Bu noktada tüm CHP’liler daha çok çalışmak zorunda. Genel kurullar ayrıştığımız, kavga ettiğimiz değil, daha güçlü ve birlik içinde çıktığımız yerlerdir. CHP’de kongre süreçleri kapıdan çıktıktan sonra biter. Tartışmaları kesinlikle yanımızda götürmemeliyiz. Bu tartışmaları hem partimize hem de çalışmalara yansıtmamız demek CHP’nin kan kaybetmesi demektir. Bizler doğu illerinde sürekli gidip oradaki vatandaşlarla da görüşüyoruz ve konuşuyoruz. Oradaki vatandaşlar artık kendilerini nereye götürdüğü belli olmayan partilere oy vermek istemiyorlar. Doğudaki vatandaşlarımız CHP’den çok şey bekliyor. Onlara sahip çıkmamızı ve ilgi göstermemizi istiyorlar. Kendilerine ilgi göstermemiz durumunda CHP’nin yanında olacaklarını ve oy vereceklerini söylediler. CHP böyle yaptığı sürece ilk seçimlerde Kürt vatandaşların oylarında bir patlama yapacaktır. Bunu herkes görecek. Biz Cumhuriyet halk Partisi 2019 yılında yapılacak seçimlerin tek ümidiyiz.”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise \"Bu maçın ikinci yarısı halen oynanmadı. 3 Kasım 2019’da yapılacak seçimde maçı geri çevirebilme ve kazanma şansımız var. Bu maçı kazabilmemiz için biz milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ver partililer hep birlikte çalışmak durumundayız. Kayseri çok zor bir şehir. Dinin siyasete alet edilmesi noktasında en güçlü iller arasında olduğunu da biliyoruz. Çocuk ve torunlarımızın geleceklerini garanti almak için mücadele etmek zorundayız. Referandumdan sonra gelinen nokta şu oldu. Şimdiden eski sistemle devam edilmesinin daha doğru olacağı konuşulmaya başlandı. TBMM\'ye 130 maddelik bir torba kanun getirdiler. Bu torbanın içerisinde zamlar var. Bu zamlar vatandaşın belini büküyor. O yüzden köprüden sonra son çıkış 2019 seçimleridir. Bunların yaptığı hukuksuzluklarla ve yolsuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek, “Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatıp hangi yakınınıza peşkeş çekeceksiniz? Ülkemizde insanlarımız aç, borçlu ve geleceğe ümitle bakamaz hale geldi. Bakın Kayseri’de borç yüzünden bir vatandaş Kayseri Valiliği önünde kendini yaktı. Yine bir kadın yiyecek bulamadığı için çöpten ekmek toplar hale geldi ve bunlar basına da yansıdı. Daha sonra bu kadının evine belediye görevlileri gidiyor ve kadına diyor ki, sen bu ekmekleri tavuklar için topladığını söyle biz sana yardım ederiz diyorlar. İşte gelinen nokta bu” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. CHP Talas ilçe başkanlığı için Mustafa Çalıksoy ile Serdar Altuner aday oldu.159 delegenin oy kullanacağı kongrede, oy kullanma işleminin sona ermesi ardından sayım yapılacak ve yeni ilçe başkanı belli olacak.



FOTOĞRAFLI