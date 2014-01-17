CHP'li Erdal Aksünger: İnternete yapılan düzenleme panik atak yasasıdır

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP’nin bilişim uzmanı İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen Torba Yasa’nın içine yerleştirilen ve internet düzenlemesini, “ panik atak yasası” diye tanımladı. “Bir adam İnternet üzerinde dolaştığında, Mouse ile nereye tıkladığının datasını tutamazsınız” diyen Aksünger, bunun devlet eliyle bir fişleme olduğunu söyledi. Aksünger’e göre, devlet hiçbir zaman İnternette polislik yapmaz. Böyle bir görevi olmaz. Aksünger’in bütçe komisyonundaki görüşleri şöyle.

Ceza kanunu gibi görünüyor.

Düzenleme aslında bir Ceza Kanunu gibi görünüyor. Yine, istenen düzenleme dediğiniz konu aslında böyle bir sektör veya İnternet denilen bu yeni oluşumun gelişmesiyle ilgili olması gerekirken bu bir ceza kanunu şeklinde geliyor şu anda, bir sulh ceza kanunu şeklinde geliyor.

Bir kısıtlama, bir engellemeyle karşı karşıya olması mümkün olmayan bir konudur. Öyle veya böyle bu delinebilir. Önemli olan şudur: Devlet hiçbir zaman veya İnternetin peşinde, İnternette polislik yapmaz. Böyle bir görevi olmaz, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir konu yok zaten. Türkiye’de üçüncü dünya ülkeleri gibi bir uygulama geliyor şu anda. Devletin yapacağı, destekçi olmaktır, teşvik etmektir.

Bir içeriği kaldırmak istediğiniz zaman, tanımlamalara da onları koymuşsunuz, en baştan, 92’nci maddeden başlıyor. Dünyanın öbür tarafındaki bir adama diyorsunuz ki: “Bu içeriği kaldır.” Hayır siz sadece erişimi engelleyeceksiniz, o kaldırmayacak öyle veya böyle. Çünkü zaten sizin bir vesileyle, herhangi bir dünyanın bir tarafındaki bir yer sağlayıcıya, bir erişim sağlayıcıya bir vesileyle bunu uygulatabileceğiniz bir yaptırım da değil zaten.

Şimdi, ‘ktunnel’leri veya o tür benzer alternatif delme yöntemlerini de ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz ama sadece onlarla olmayacak bu işler “proxy”lerle de yapılabilecek durumda olacak veya buna benzer bir sürü yöntem de var. Şimdi onu söyleyerek saçma sapan bir aslında hırsıza adres göstermek gibi bir yer yapma sevdasında değilim. Bunu profesyonelce bilen bütün herkes biliyor bunun olmayacağını.

Böyle bir konunun tartışılması bile aslında bir garabettir. O yüzden dolayı gelin bunu bütün maddeleriyle birlikte geri çekin. Türkiye’deki doğru düzgün dinamiklerle birlikte bunu tartışalım, düzgün bir şekilde getirelim. Bunu panik atak yasayı.