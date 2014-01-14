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Freedom House: İnternet düzenlemesi devam eden baskının bir parçası

Freedom House Avrasya Programları Direktörü Susan Corke, Türkiye'nin Basın Özgürlüğü notunun internet düzenlemesi sonrasında düşürülebileceğini söyledi

14 Ocak 2014 23:02

Merkezi Washington'da bulunan sivil toplum kuruluşu Freedom House'un (Özgürlük Evi) Avrasya Programları Direktörü Susan Corke, yasa değişikliğini hükümetin farklı görüşleri kontrol altına almak için atmış olduğu bir adım olarak gördüğünü söyledi. 
BBC Türkçe’de yer alan habere göre Corke, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetin farklı görüşleri kontrol altına almak için giderek otoriterleşen adımlar attığını belirtti. Erdoğan’ın sosyal medya toplumların en büyük baş belası şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, Gezi olayları sırasında da sosyal medyadaki mesajları yüzünden onlarca kişinin tutuklandığını söyledi. Corke, “Türkiye’yi daha da kötüye götürecek bu düzenlemeyi onaylamaması için yetkililere çağrıda bulunuyorum” dedi.
Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Raporu'nda kısmi özgür olduğunu anımsatan Corke, “öngörülen değişikliğin yasalaşması durumunda Türkiye’nin notunun daha da düşebileceğini vurguladı. Corke şöyle konuştu:
“Türkiye AB standartlarından ve işbirliğinden giderek uzaklaşıyor. Bu değişiklik Türkiye’de devam eden baskının bir parçası. Rüşvet ve yolsuzluk skandalından sonra Hükümet hukukun üstünlüğü ve açıklığa başvurmak yerine baskıları arttırıyor. Rüşvet iddialarını araştırmak yerine sosyal medyada tartışmaları engelleyip yargıyı sınırlandırmaya çalışıyor.”

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