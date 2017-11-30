CHP’li Erdal Aksünger: Halk Bankası avukatları suçu kabul etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davada Halkbankası'yla ilgili ileri sürdüğü iddiaları değerlendirdi. Aksünger, "Halk Bankası'nın avukatlarının yaklaşımları çok ilginçti, suçu kabule ttiler. Çünkü, 'evet böyle bir olay gerçekleşmiştir. Ama bunu bizim müvekkilimiz değil, Süleyman Aslan ile ona rüşvet veren Reza Zarrab yapmıştır' tarzında yaklaşımla müvekkillerini savunmaya çalıştılar. Bu süreç kötü bir yere gidiyor" dedi.

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da tutuklu yargılandığı, suçunu kabul ederek tanık knumuna geçen Reza Zarrab davasının ilk duruşması dün (29 Kasım 2017) görülürken, davanın ikinci duruşamsı bugün devam edecek.

Zarrab, davanın tutuklu sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında, "Yaptırım kuralları hakkında bankadaki en bilgili kişi. Oluşturduğumuz yapının Amerikan yaptırımlarıyla uyumlu gözükmesi için katkıda bulundu" diye konuştu.

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Daha önce Türkiye’deki yargı sürecini yakından izleyen ve dört bakanın Yüce Divan’a gönderilmesi için açılan Meclis Soruşturma Komisyonu’nda da yer alan Aksünger, “Bu davanın Türkiye’yi, Türk halkını çok yakından ilgilendirmesi bence çok önemli; ama, bizim buraya, bu adalet sistemine güveniyor durumunda olmamız da bence acı konulardan bir tanesi” şeklinde konuştu. Aksünger konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Meclis Soruşturma Komisyonu’na gelen dosyanın içinde de vardı; orada, Zarrab’ın aslında ne kadar sakıncalı bir adam olduğu anlatılıyor, uyarlıyordu. Bugün de, bu davanın buradaki sürecine baktığımız zaman, Türkiye’nin aleyhine işleyen bir süreç gibi görünüyor. En üzücü tarafı da burası bence; Türkiye’nin kurumlarının zarar görmesi çok ciddi.”

ABD’de uzun zamandır tutuklu bulunan Zarrab’n itiraflara başladığına değinen Aksünger, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu itiraflara başlarken en ilginç olan tarafı bence şu oldu; Hakan Atilla’nın Halk Bankası tarafından tutulmuş avukatları da bu suçu kabul ettiler. En ilginç boyutu bu bence. Halk Bankası’nın avukatlarının yaklaşımları çok ilginçti. Çünkü ‘evet böyle bir olay gerçekleşmiştir. Ama bunu bizim müvekkilimiz değil, Süleyman Aslan ile ona rüşvet veren Reza Zarrab yapmıştır’ tarzında yaklaşımla müvekkillerini savunmaya çalıştılar. Bu süreç kötü bir yere gidiyor” dedi.Aksünger dava jürisine gösterilen uzun bir isim listesi olduğunu da belirterek, “Kişilerin ve kurumların adların içinde bulunduğu bu listedekiler tanık yada sanık sıfatında olacak kişiler değiller ama, jüriye şu söyleniyor. ‘Bunlardan herhangi birini tanıyorsanız jüri üyeliği yapamazsınız; taraf olduğunuz düşünülebilir’ diye.”

Aksünger sözlerine şunları ekledi:

“Bir soruşturma komisyonu tekrar kurulması şarttır. Ama bu Meclis’teki iç tüzükle kurulacak olan soruşturma komisyonunun 15 üyesinden 9 tanesinin, iktidar partisinden, hükümetten olacağını düşünürsek pek de bir yere gideceğini zannetmiyorum. Bence olacak en doğru şey, bu hükümetin bu bedeli halka ödetmemesi için bir erken seçime hızlı bir şekilde gidilmesidir.” (DHA)